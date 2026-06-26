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Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali pozvao je još jednom sve građane da sutra dođu na skup koji nosi naziv "Srbija, jedna porodica", ispred Doma Narodne Skupštine, kako bi pokazali šta je snaga Srbije i poručio da su to upravo ljudi koji žele napredak i jedinstvo.

- Poštovani građani Srbije, dragi narode, pozivam va da dođete ovde u subotu 27. juna ispred Narodne skupštine, ovde u Beogradu, da pokažemo šta je snaga Srbije. A snaga Srbije su ljudi, ljudi koji žele da Srbija raste, da napreduje, da nam rastu plate, da nam rastu penzije, da gradimo škole, bolnice, puteve, autoputeve, brze pruge, da našoj deci ostavimo lepšu i bolju Srbiju - naveo je Mali u video poruci objavljenoj na Instagramu.

On je ispred Skupštine Srbije poručio svim građanima da dođu u što većem broju i pokažu složnu i snažnu Srbiju.