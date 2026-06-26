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Otvaranje nove deonice Moravskog koridora, infrastrukturni razvoj Srbije, predstojeći skup u Beogradu, ali i politička situacija u zemlji bile su teme emisije "Puls Srbije", u kojoj su govorili predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić, predstavnik Centra za društvenu stabilnost Srđan Simić i novinar Politike Nikola Belić.

Sagovornici su ocenili da je Srbija u prethodnim godinama ostvarila vidljive rezultate u izgradnji infrastrukture, dok su kao jednu od ključnih poruka predstojećeg skupa izdvojili zajedništvo, dijalog i predstavljanje planova za budućnost zemlje.

"Ne prođe mesec, a da se u Srbiji ne otvori nešto veliko"

Govoreći o otvaranju nove deonice Moravskog koridora, Uglješa Mrdić istakao je da je reč o još jednom velikom projektu koji menja izgled Srbije.

- Veličanstven događaj za Srbiju. Srbija je danas prošarana autoputevima i modernim saobraćajnicama. Samo da se setimo kako je to izgledalo pre petnaest godina. Danas možete autoputem od Niša preko Kruševca i Kraljeva do Čačka, pa dalje prema Beogradu. Pogledajte samo Čačak, gde god da krenete, tu je autoput. Povezana je Šumadija, gradi se po Vojvodini, povezaće se Kikinda i Zrenjanin sa Novim Sadom i Beogradom. Cela Srbija se modernizuje i to je najbolji odgovor, odnosno rezultati rada - istakao je.

Mrdić je dodao da se razvoj zemlje vidi gotovo iz meseca u mesec.

- Ne prođe mesec, a da se u Srbiji ne otvori nešto veliko. Ili novi put, ili nova fabrika, ili dođe investicija, ili se otvore nova radna mesta. To je snaga Srbije i to je ono o čemu ćemo govoriti i na sutrašnjem skupu, koji nosi naziv "Srbija je jedna porodica". Gradimo budućnost za celu Srbiju - rekao je on.

Uglješa Mrdić, Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Foto: Kurir Televizija

"Kada gradite puteve, otvarate put privredi i novim radnim mestima"

Srđan Simić ocenio je da su infrastrukturni projekti postali opipljiv dokaz razvoja zemlje.

- Kada pogledate šta su predsednik Vučić i njegova politika uradili za Srbiju, vidite da je sve rađeno za celokupan narod, a ne za jednu političku opciju. To su opipljivi rezultati. Kada gradite puteve, vi otvarate put privredi. U Novom Sadu decenijama nisu dolazile fabrike dok nisu stvoreni uslovi, a danas ljudi rade za plate koje dostižu standard razvijenih evropskih zemalja. To je budućnost okrenuta mladima - kaže Simić.

On smatra da će predstojeći skup biti prilika da građani čuju planove za naredni period.

- Ovaj skup nadilazi dnevnu politiku. Otvoren je za sve koji žele da čuju šta će predsednik predstaviti, kakva će biti buduća politika i kojim putem će Srbija nastaviti da ide. Državotvorna politika predsednika Vučića ni u jednom trenutku nije vodila podelama u društvu. Naprotiv, cilj je da se razgovara, da postoji dijalog i da se zemlja razvija - kaže Simić.

Simić je naglasio da, bez obzira na političke razlike, interes države mora da bude iznad svega.

- Ne možemo svi da budemo istomišljenici i to je normalno. Ali ne treba da se delimo u malim sredinama zbog politike. Ovakvi skupovi treba da pokažu da moramo da budemo patriotski nastrojeni, kojoj god političkoj opciji pripadali. Ako želite napredak zemlje, teško je kritikovati izgradnju autoputa, otvaranje fabrike ili nove investicije - objasnio je Simić.

Srđan Simić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

"Moravski koridor rešava probleme koje građani osećaju godinama"

Nikola Belić istakao je da nova deonica Moravskog koridora donosi konkretne koristi građanima.

- To je simbol napretka Srbije. Ko je prolazio tim delom zna kakve su gužve bile kroz Mrčajevce i koliko je saobraćaj bio opterećen. Ovaj koridor rešava probleme koje građani osećaju godinama. Kasnije bi iz Kraljeva trebalo da se odvoji i krak prema Raški, Kosovu i Metohiji i Novom Pazaru, što je od velikog značaja. Kada sve to pogledate, vidite koliko se zemlja razvija i koliko se stvara osnova za budućnost - kaže Belić.

Govoreći o programu predstojećeg skupa, Belić je rekao da će građanima biti predstavljeni brojni sadržaji.

- Biće predstavljene najmodernije tehnologije, programi za najmlađe, najveća zastava Srbije, spoj tradicije i budućnosti. Građani će imati priliku da se izjasne o najvažnijim pitanjima i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. To je jedna velika celina u kojoj svako može da pronađe nešto što ga zanima - rekao je on.

Nikola Belić, novinar Politike Foto: Kurir Televizija

"Funkcioneri moraju svakodnevno da budu uz građane"

Uglješa Mrdić osvrnuo se i na poruku predsednika Srbije da funkcioneri moraju više da razgovaraju sa narodom.

- Najveći broj funkcionera Srpske napredne stranke radi odgovorno i pošteno svoj posao. Međutim, postoji jedan manji broj koji nije dovoljno posvećen. Mi svi moramo da znamo da smo na tim funkcijama zahvaljujući poverenju građana i zato moramo svakodnevno da budemo među ljudima, da razgovaramo sa njima, saslušamo njihove probleme i pokušamo da ih rešimo.

On je naglasio da građanima često nije potrebno samo rešenje, već i razgovor.

- Nekada ljudi žele samo da ih saslušate. Da kažu šta ih muči, da li je to pravni, socijalni, zdravstveni ili ekonomski problem. Zato moramo da organizujemo prijeme građana, da obilazimo ljude i budemo dostupni. Važno je i da građanima kažemo istinu, čak i kada njihov problem ne može da bude rešen. Oni treba da osete da država brine o njima - zaključio je Mrdić.

"Dijalog je jedini put, a kampanja treba da bude borba programa"

Govoreći o političkoj situaciji, Nikola Belić ocenio je da je dijalog jedini način za rešavanje problema.

- Svako ko je iskreno nezadovoljan treba da kaže šta ga muči i da pokuša da svoj problem reši kroz razgovor sa institucijama. Videli smo da je predsednik razgovarao sa ljudima koji su imali konkretne zahteve. To je model koji treba da vidimo i u drugim situacijama, razgovor i traženje rešenja, a ne podele - istakao je.

Belić smatra da izborna kampanja treba da bude zasnovana na programima.

- Kampanja je normalan deo demokratije i svako treba da predstavi svoj program. Mi nikada ne potcenjujemo političke protivnike. Za nas su svi izbori teški jer prema građanima imamo odgovoran odnos. Posle svake pobede nastavljamo da radimo. Predsednik Vučić uporno poziva političke protivnike na dijalog i smatra da je razgovor jedini način da se pronađu rešenja za pitanja važna za državu.

Na kraju, Uglješa Mrdić je poručio da Srbiju u narednom periodu očekuju novi infrastrukturni projekti i pripreme za međunarodnu izložbu EXPO 2027.

- Pred nama su ozbiljni državni poslovi - pripreme za EXPO 2027, nove investicije i nastavak izgradnje infrastrukture. To su stvari koje će obeležiti naredni period i koje će, uveren sam, doprineti daljem razvoju Srbije - zaključio je Mrdić.

Da podsetimo, veliki skup pod sloganom "Srbija, jedna porodica", održaće se u subotu, 27. juna, u Beogradu, gde se očekuje veliki broj građana iz svih krajeva Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić tom prilikom trebalo bi da predstavi viziju razvoja zemlje u narednom periodu, ključne političke ciljeve i poruke koje će, kako je najavljeno, biti usmerene ka budućnosti Srbije i očuvanju nacionalnog jedinstva.

07:07 "PREDSEDNIK VUČIĆ GRADI BUDUĆNOST ZA CELU SRBIJU!"Mrdić, Simić i Belić o velikom narodnom skupu, Moravskom koridoru i razvoju zemlje Izvor: Kurir televizija

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