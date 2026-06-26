SJAJNA AKCIJA ZA SUTRAŠNJI VELIKI SKUP U BEOGRADU! Skeniraj kod, pa se slikaj ili pošalji poruku da te SVI VIDE na trgu
Pripreme u centru prestonice su već u punom jeku: montira se glavna bina, ozvučenje i video-projektori, dok su okolne ulice zatvorene za saobraćaj.
Na 50 mesta u gradu moći ćete i da skenirate QR kodove, da pokažete ponos zato što prisustvujete ovom veličanstvenom skupu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vrh SNS-a pozvali su građane da se okupe u što većem broju, a najavljen je bogat i neobičan program.
Predsednik Vučić je najavio i predstavljanje novih mera koje će biti sprovedene. akođe, ispred Skupštine će biti postavljene glasačke kutije gde će građani moći da zaokruže neke od 15 ponuđenih tema o kojima žele više da se govori u javnosti.
Na skupu će se pojaviti dva robota, Milutin i Dragutin, aali i roboti koji su u Kini igrali Moravac za predsednik Vučića i srosku delegaciju.
Oni će sutra plesati uz zvuke harmonike mladog Vuka Đokića.
Biće razvijena i monumentalna srpska zastava dugačka čak 500 metara i teška jednu tonu.
Nešto pre zvaničnog početka mitinga, biće organizovan poseban događaj posvećen deci.