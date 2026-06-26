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Pripreme u centru prestonice su već u punom jeku: montira se glavna bina, ozvučenje i video-projektori, dok su okolne ulice zatvorene za saobraćaj.

Na 50 mesta u gradu moći ćete i da skenirate QR kodove, da pokažete ponos zato što prisustvujete ovom veličanstvenom skupu.

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Foto: Kurir.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vrh SNS-a pozvali su građane da se okupe u što većem broju, a najavljen je bogat i neobičan program.

Predsednik Vučić je najavio i predstavljanje novih mera koje će biti sprovedene. akođe, ispred Skupštine će biti postavljene glasačke kutije gde će građani moći da zaokruže neke od 15 ponuđenih tema o kojima žele više da se govori u javnosti.

Na skupu će se pojaviti dva robota, Milutin i Dragutin, aali i roboti koji su u Kini igrali Moravac za predsednik Vučića i srosku delegaciju.

Oni će sutra plesati uz zvuke harmonike mladog Vuka Đokića.

Biće razvijena i monumentalna srpska zastava dugačka čak 500 metara i teška jednu tonu.

Nešto pre zvaničnog početka mitinga, biće organizovan poseban događaj posvećen deci.

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