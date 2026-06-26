Politika
SASLUŠAN MUŠKARAC KOJI JE PRETIO VUČIĆU I GLAVNOM TUŽIOCU VJT! Tužilaštvo traži određivanje pritvora
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Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je V.J. zbog postojanja osnova sumnje da je 19. juna 2026. godine na email uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslao više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Republike Srbije i glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Osumnjičenom se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela Ugrožavanje sigurnosti.
Nalazom veštaka utvrđeno je da osumnjičeni V.J. nije uračunljiv.
Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak da osumnjičenom V.J. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
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