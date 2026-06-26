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Predsednik SNSD Milorad Dodik pozvao je sve građane iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije da sutra prisustvuju veličanstvenom skupu srpskog naroda i da pokažu svoju snagu, jedinstvo, veru i budućnost.

- Verujem da će skup 27. juna koji organizuje SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom. Aleksandar Vučić pokazao je da se Srbija može razvijati, čuvati nacionalne interese i istovremeno graditi mir i saradnju sa svima. Takva Srbija je važna i za Republiku Srpsku, jer je naša najveća snaga upravo u međusobnom jedinstvu i neraskidivim vezama našeg naroda. Uveren sam da će Srbija i ovog puta pokazati da veruje u sebe, svoju budućnost i politiku odgovornosti. Republici Srpskoj je uvek drago da vidi snažnu, uspešnu i stabilnu Srbiju, jer je to uspeh celog srpskog naroda. Pozivam sve patriote iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije da prisustvuju veličanstvenom skupu srpskog naroda - poručio je Dodik na Iksu.

Kurir Politika

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