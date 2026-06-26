Pre dolaska u Euleks, bila je šefica kabineta u Posmatračkoj misiji Evropske unije u Gruziji.
Politika
OVO JE NOVA ŠEFICA EULEKSA NA KiM! Emili Rakhorst sa mesta zamenice na vršioca dužnosti šefa Misije
Slušaj vest
Funkciju vršioca dužnosti šefa Misije Euleksa na KiM u narednom periodu obavljaće dosadašnja zamenica šefa Misije, Emili Rakhorst, objavio je Euleks.
Emili Rakhorst na čelo Euleksa dolazi nakon što je istekao trogodišnji mandat dosadašnjem šefu Misije, Đovaniju Pjetru Barbanu. Rakhorst je međunarodna pravna savetnica specijalizovana za konfliktna i postkonfliktna okruženja. Do sada je radila u civilnim misijama Evropske unije za upravljanje krizama, kao i u Ujedinjenim nacijama.
Pre dolaska u Euleks, bila je šefica kabineta u Posmatračkoj misiji Evropske unije u Gruziji.
Ranije je radila u timu za planiranje Specijalizovanih veća i Registra Kosova u Hagu.
Kurir Politika
Reaguj
Komentariši