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Funkciju vršioca dužnosti šefa Misije Euleksa na KiM u narednom periodu obavljaće dosadašnja zamenica šefa Misije, Emili Rakhorst, objavio je Euleks.

Emili Rakhorst na čelo Euleksa dolazi nakon što je istekao trogodišnji mandat dosadašnjem šefu Misije, Đovaniju Pjetru Barbanu. Rakhorst je međunarodna pravna savetnica specijalizovana za konfliktna i postkonfliktna okruženja. Do sada je radila u civilnim misijama Evropske unije za upravljanje krizama, kao i u Ujedinjenim nacijama.

Pre dolaska u Euleks, bila je šefica kabineta u Posmatračkoj misiji Evropske unije u Gruziji.

Ranije je radila u timu za planiranje Specijalizovanih veća i Registra Kosova u Hagu.

Kurir Politika

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