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On je na svom zvaničnom Instagram nalogu podelio fotografije iz ove svetinje, ističući da se navršilo tačno šest decenija otkako je tu kršten.

Ivica Dačić je iskoristio ovu priliku da se osvrne na svoj životni put, teškoće sa kojima se suočavao, ali i na svoje topličko poreklo na koje je izuzetno ponosan.

Njegovu izjavu ovim povodom prenosimo u celosti:

- Za mene je danas veliki dan - 60 godina od mog krštenja u ovoj svetinji, manastiru Ajdanovac, svetog velikomučenika Georgija. Rođen sam 1. januara 1966. a kršten sam 26. juna 1966. godine.

Hvala mitropolitu Arseniju na liturgiji, u kojoj je spomenuo i ovaj moj veliki jubilej.

Imao sam teške trenutke u životu. Posle pet dana hoda između života i smrti, dobio sam drugu šansu za nastavak ovog života. Zato je za mene ovo veliki dan i podsticaj da nastavim da činim dobra dela, jer sam siguran da se dobro dobrim vraća.

Želim svima da zahvalim koji su došli, mom sinu Luki, mojoj braći iz familije koja još uvek ovde živi, mojim prijateljima, drugovima, drugaricama, kolegama… Kum koji me je krstio nije više živ, ali su danas sa mnom njegov sin i supruga i unuk.