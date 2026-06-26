POGLEDAJTE PRVI SNIMAK VELIČANSTVENE TROBOJKE DUGAČKE POLA KILOMETRA! Sutra će uveličati skup u Beogradu, ispod nje će stati SRBIJA (VIDEO)
Veličanstvena trobojka, duga gotovo 500 metara, i teška skoro tonu, spremna je za sutrašnji veliki skup na platou ispred Skupštine Srbije.
Znamenje je površine gotovo 4.000 kvadratnih metara, dugačko pola kilometra, i u nju je ugrađeno 10 kilometara konca i 400 kilograma boje.
Pogledajte kako izgleda zastava i poslednje pripreme u snimku koji ekskluzivno objavljujemo.
Dimenzije zastave najbolje ilustruje poređenje sa jednom od najpoznatijih građevina na svetu. Kada bi se postavila uspravno, ova impozantna trobojka bila bi viša od Ajfelove kule, koja dostiže visinu od 330 metara.
To znači da bi džinovska srpska trobojka nadmašila jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza za čak 170 metara.
Još jedna brojka koja dovoljno ilustruje veličanstvenost zastave kojom će biti uveličan skup 27. juna - ispod nje bi moglo da stane čak 8.000 ljudi.
Ovaj vizuelni simbol nastajao je kroz višenedeljni rad velikog broja ljudi, a posebno žena koje su učestvovale u šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.
Sanja Burgić koja je učestvovala u izradi rekordne trobojke, kaže da je na njoj radilo više desetina ljudi.
- Oni su svojim pregalačkim danonoćnim radom uz velika odricanja uspeli da iznesu ovaj grandiozan posao. Danima i noćima nije bilo odmora, jer smo imali jasan cilj - do subote završiti poverani posao. Dovoljno govore brojke oko utrošenog materijala. Želim da se zahvalim svim ljudima i kolegama koji su učestvovali u ovom epohalnom projektu. Nije nam, međutim, bilo ništa teško jer smo znali da sve to radimo za našu otadžbinu - za našu državu Srbiju. Hoću da kažem i da je ceo ovaj posao za nas bio čast, zadovoljstvo i privilegija - rekla je Sanja Burgić, vođa tima dizajnera, krojača i šnajdera koji su učestvovali u izradi najveće zastave Srbije.