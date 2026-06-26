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Veličanstvena trobojka, duga gotovo 500 metara, i teška skoro tonu, spremna je za sutrašnji veliki skup na platou ispred Skupštine Srbije.

Znamenje je površine gotovo 4.000 kvadratnih metara, dugačko pola kilometra, i u nju je ugrađeno 10 kilometara konca i 400 kilograma boje.

Pogledajte kako izgleda zastava i poslednje pripreme u snimku koji ekskluzivno objavljujemo.

00:38 Pogledajte kako će izgledati veličanstvena zastava Srbije na skupu 27.juna Izvor: Kurir

Dimenzije zastave najbolje ilustruje poređenje sa jednom od najpoznatijih građevina na svetu. Kada bi se postavila uspravno, ova impozantna trobojka bila bi viša od Ajfelove kule, koja dostiže visinu od 330 metara.

To znači da bi džinovska srpska trobojka nadmašila jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza za čak 170 metara.

Još jedna brojka koja dovoljno ilustruje veličanstvenost zastave kojom će biti uveličan skup 27. juna - ispod nje bi moglo da stane čak 8.000 ljudi.

Ovaj vizuelni simbol nastajao je kroz višenedeljni rad velikog broja ljudi, a posebno žena koje su učestvovale u šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.