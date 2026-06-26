Dođite da stvaramo Srbiju kakvu želimo, poručio lider SNS
Politika
"DOĐITE DA PLANOVIMA NAPRAVIMO DOGOVOR ZA NAŠU SRBIJU" Vučević pozvao građane na veliki narodni skup 27. juna: Od vas zavisi, jer mi smo jedna velika porodica!
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Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević pozvao je građane Srbije da sutra, 27. juna prisustvuju veliko narodnom skupu ispred Skupštine Srbije i naprave dogovor za našu zemlju.
- Narode, dođite u subotu 27. juna, pred Vidovdan, da ovde, ispred Doma Narodne Skupštine, u glavnom gradu, napravimo dogovor za našu Srbiju - planovima, vizijama i da pričamo o budućnosti. Dođite da stvaramo Srbiju kakvu želimo. Od vas zavisi, jer mi smo jedna velika složna porodica - poručio je Vučević na Instagramu.
Kurir Politika
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