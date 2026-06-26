Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević pozvao je građane Srbije da sutra, 27. juna prisustvuju veliko narodnom skupu ispred Skupštine Srbije i naprave dogovor za našu zemlju.

- Narode, dođite u subotu 27. juna, pred Vidovdan, da ovde, ispred Doma Narodne Skupštine, u glavnom gradu, napravimo dogovor za našu Srbiju - planovima, vizijama i da pričamo o budućnosti. Dođite da stvaramo Srbiju kakvu želimo. Od vas zavisi, jer mi smo jedna velika složna porodica - poručio je Vučević na Instagramu.