Slušaj vest

Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević pozvao je građane Srbije da sutra, 27. juna prisustvuju veliko narodnom skupu ispred Skupštine Srbije i naprave dogovor za našu zemlju.

- Narode, dođite u subotu 27. juna, pred Vidovdan, da ovde, ispred Doma Narodne Skupštine, u glavnom gradu, napravimo dogovor za našu Srbiju - planovima, vizijama i da pričamo o budućnosti. Dođite da stvaramo Srbiju kakvu želimo. Od vas zavisi, jer mi smo jedna velika složna porodica - poručio je Vučević na Instagramu.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitika"DOĐITE SUTRA DA ZAJEDNO POKAŽEMO ŠTA JE SNAGA SRBIJE" Ministar Siniša Mali pozvao građane na veliki narodni skup 27. juna! (VIDEO)
Siniša Mali
Politika"SRBIJA ĆE I OVOG PUTA POKAZATI DA VERUJE U SVOJU BUDUĆNOST I POLITIKU ODGOVORNOSTI" Milorad Dodik pozvao građane na veliki narodni skup 27. juna
IMG-20250920-WA0581.jpg
PolitikaBEOGRAD NA NOGAMA, SVE VRI OD POSLA! Pogledajte kako teku poslednje pripreme ispred Skupštine za spektakl i dolazak naroda na sutrašnji skup (FOTO/VIDEO)
27.jun.jpg
Politika"BUDUĆNOST SE NE ČEKA - BUDUĆNOST SE GRADI" Vučić poslao poruku građanima dan pred veliki skup u Beogradu: Vidimo se ispred Skupštine! (FOTO)
unnamed.png