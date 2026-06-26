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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je pozvao građane na veliki skup u Beogradu, koji će sutra biti održan ispred Doma Narodne skupštine, porukom da je cilj okupljanja zajedništvo i zajedničko planiranje budućnosti zemlje. 

- Složno za Srbiju, odlučno za naše porodice, zajedno za budućnost!Zajedno gradimo budućnost Srbije - svi smo jedna porodica - poručio je predsednik Vučić u svom najnovijem videu preko koga je još jednom pozvao sve građane na sutrašnji veliki skup u Beogradu.

 - Zajedno za budućnost Srbije! Svi u Beograd 27. juna - dodao je predsednik.

U Beogradu će sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup "Srbija jedna porodica!, na kojem je najavljeno predstavljanje planova i programa za budućnost države, uz poruku da se kroz dijalog sa građanima definišu prioriteti razvoja i reše ključni problemi. Okupljanje počinje u jutarnjim satima programom za decu, dok su za popodne planirani koncerti, dolazak učesnika iz različitih delova Srbije i organizovani korteo mladih, kao i prolazak bajkera kroz grad. U završnici dana predviđen je glavni program ispred Skupštine, gde će biti predstavljeni predlozi mera, uključujući i socijalne i ekonomske teme, od standarda građana i penzija do zdravstva, obrazovanja i energetike, uz mogućnost da okupljeni na posebnim listićima označe prioritete i iznesu svoje predloge i probleme, a najavljeno je i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića.

Kurir.rs 

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