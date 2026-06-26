- Složno za Srbiju, odlučno za naše porodice, zajedno za budućnost! Zajedno gradimo budućnost Srbije - svi smo jedna porodica - poručio je predsednik Vučić u svom najnovijem videu preko koga je još jednom pozvao sve građane na sutrašnji veliki skup u Beogradu.

U Beogradu će sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup "Srbija jedna porodica!, na kojem je najavljeno predstavljanje planova i programa za budućnost države, uz poruku da se kroz dijalog sa građanima definišu prioriteti razvoja i reše ključni problemi. Okupljanje počinje u jutarnjim satima programom za decu, dok su za popodne planirani koncerti, dolazak učesnika iz različitih delova Srbije i organizovani korteo mladih, kao i prolazak bajkera kroz grad. U završnici dana predviđen je glavni program ispred Skupštine, gde će biti predstavljeni predlozi mera, uključujući i socijalne i ekonomske teme, od standarda građana i penzija do zdravstva, obrazovanja i energetike, uz mogućnost da okupljeni na posebnim listićima označe prioritete i iznesu svoje predloge i probleme, a najavljeno je i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića.