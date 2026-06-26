Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti puštanja u saobraćaj deonice Adrani-Preljina (Kraljevo-Čačak) na Moravskom koridoru.

- Ovo je najširi autoput, on je 30 metara širine, 28 metara su obično široki autoputevi, i time pruža još veću bezbednost za učesnike u saobraćaju. On je u potpunosti digitalizovan, obezbeđena 5G mreža celom njegovom dužinom, dakle od Čačka do Kraljeva. Ja sam veoma srećan što niko nije ni sanjao da izgradimo autoput do Kraljeva, o tome se čak nije ni pričalo. Pričalo se nekada za auto-put do Čačka, nikad se ništa nije delalo, radilo, ali za Kraljevo se nije čak ni pričalo. Tako da, ovo je nova istorija - poručio je Vučić.

1/15 Vidi galeriju Vučić danas otvara deonicu Adrani–Preljina na Moravskom koridoru Foto: Printskrin Pink TV

- Ovo dovodi fabrike, turiste, zbližava porodice, omogućava bolji životni standard. Na tome smo radili naporno - rekao je Vučić.

- Izrazito smo nisko zadužena zemlja jer nismo trošili novac. Nekako sam najsrećniji kad se grade putevi, ništa ne može da mi pokvari raspoloženje.

- Želim ljudima da kažem da već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu. Još problema imamo sa projektovanjem, oko zaštićene zone oko Studenice... To će dramatično da približi Novi Pazar, Rašku, Jarinje.

Foto: RINA

- Nikada dinara niko nije uzeo ni za šta od svega ovoga - rekao je.

- Milion problema prilikom izgradnje auto-puta. Kraljevačkoj opštini je plaćeno više nego Čačku, onda dođu advokati, gledate šta je to što možete da uradite. Bezbroj problema je tu i ništa nije lako graditi i raditi. Ono što je važno i za Srbe i Bošnjake, i sav naš narod, na KiM, mi ćemo da platimo izgradnju brze saobraćajnice do Severne Mitrovice, verujem da će to Amerikanci uspeti da završe.

- Ljudi moraju da razumeju da ne smemo da budemo sebični prema drugima, i generacijama koje dolaze. Uspevao sam nekada kao politički buldožer da izguram stvari koje inače nikad ne bih.

- Rasinjski, Raški i Moravički okrug će spajati. Pola miliona ljudi. Nama je sad Beograd - Kraljevo, sat i petnaest minuta, nekada smo išli 2 i po sata.

- Mnogo toga gradimo i radimo prema Kuršumliji. Mi smo uradili kompletan auto-put do Niša, ulaza u Sićevačku klisuru, do bugarske granice, sve smo to napravili. Fruškogorski koridor isto, koji je veoma važan.

Foto: RINA

O navodima da je Draganu J. Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, rekao je:

- Ne smete da kažnjavate ljude koji drugačije misle i govore nešto što se nekome ne dopada. Mi nikad nismo reagovali na njihove najbrutalnije napade, na čitavu hajku koju su godinama vodili, nikad slično nismo odgovorili, a nažalost moraćemo da odgovorimo recipročnim merama.

O Jergu Heskensu

- Nisu oni baš tako rekli. Napisali su izrazito kratak i glup tekst. On je radio sa mnom u prethodnoj vladi. Ja sam video njega kao pametnog čoveka i uzeo ga da radi sa mnom. Da nije bilo Jergea, ja bih doveo teško ljude u Čačak da rade. Obezbeđivao sam uslove za njih, ali mi je taj čovek mnogo pomogao. Ponekad zaboravim sve ljude koji su Srbiji doprineli. Bolje da završite kao Čaupesku, a da iza vas ostanu putevi, fabrike, naučno-tehnološki parkovi.

O radu aerodroma

- Okej je i svakako znači ljudima, ali mora da bude još jedna dobra linija, pa će onda i ljudi iz Kraljeva i Čačka biti zadovoljniji. Kad se otvara auto-put ja sam tad srećan.

Brži saobraćaj za više od pola miliona ljudi

Ova poddeonica Sektora 3, duga 28,71 kilometar, direktno spaja Kraljevo sa auto-putem "Miloš Veliki" u Preljini. Time se drastično skraćuje vreme putovanja između dva velika privredna centra i omogućava brži i bezbedniji saobraćaj za više od pola miliona građana centralne Srbije.

Značaj Moravskog koridora

Značaj Moravskog koridora najpre se meri vremenom koje će građani i privreda uštedeti. Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i Čačak dobijaju bržu i sigurniju vezu sa najvažnijim pravcima u zemlji. Teretni saobraćaj biće efikasniji, transport robe predvidljiviji, a industrijske zone dostupnije domaćim i stranim investitorima.

Pomoćnik gradonačelnika Čačka, Miloš Stevanić je istakao je da će otvaranjem Moravskog koridora grad dobiti novu razvojnu perspektivu i znatno bolju povezanost sa ostalim delovima Srbije i Evrope.

- Pre petnaest godina za Čačane je bio san da do Beograda putuju auto-putem, a sada ćemo moći da putujemo i do Grčke. Već u Konjevićima ulazimo na auto-put i odatle možemo ići širom Evrope – rekao je Stevanić.

"Niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo imati autoput do Kraljeva" Predsednik Vučić je nedavno izrazio ogromno zadovoljstvo i ponos povodom završetka ovih radova. Predsednik je istakao koliko je ovaj projekat bio nezamisliv u prošlosti: - Niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo imati autoput do Kraljeva. Radujem se otvaranju i izuzetno sam srećan što spajamo Čačak i Kraljevo, jer to menja sve za ljude u ovom kraju, donosi investitore i novu budućnost - rekao je predsednik Vučić. Moravski koridor će povezati preko pola miliona ljudi iz Centralne Srbije. Deonica Moravskog koridora od petlje Preljina kod Čačka do petlje Adrani kod Kraljeva, duga je oko 29 kilometara, u javnosti već prepoznata kao auto-put Čačak–Kraljevo, donosi znatno bržu vezu Moravičkog i Raškog okruga, uvodi Kraljevo u savremenu mrežu auto-puteva i zaokružuje jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija.