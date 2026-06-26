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Veliki broj ljudi okupio se danas u Adranima da dočeka predsednika Aleksandra Vučića koji ce svečano otvoriti deonicu Moravskog koridora. Kolone ljudi slivale su sa svih strana, a građani su dolazili ogrnuti u srpske trobojke i sa transparentima podrške predsedniku Srbije.

1/6 Vidi galeriju Otvaranje Moravskog koridora Foto: Marko Karović

Među okupljenima je bila je I Marija Eric koja je dosla na svečano otvaranje, kako je istakla, zbog predsednika Aleksandra Vućića jer podržava politiku koju on vodi.

Foto: Marko Karović

- Predsednik vodi politiku mira i očuvanja naše zemlje. Naravno da ću doći i sutra na skup sa prijateljima i kolegama - rekla je za Kurir Marija.

Iz Adrana gde se okupio ogroman broj građana, poslala je jaku poruku svima koji žele sutra da dođu na skup u Beograd, ali i onima koji već godinu i sedam meseci blokiraju puteve I saobraćajnice.