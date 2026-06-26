VELIKI BROJ GRAĐANA DOČEKAO VUČIĆA U ADRANIMA Jedinstvno i podrška u punom sjaju! Marija poslala jaku poruku: Predsednik vodi politiku mira i očuvanja Srbije
Veliki broj ljudi okupio se danas u Adranima da dočeka predsednika Aleksandra Vučića koji ce svečano otvoriti deonicu Moravskog koridora. Kolone ljudi slivale su sa svih strana, a građani su dolazili ogrnuti u srpske trobojke i sa transparentima podrške predsedniku Srbije.
Među okupljenima je bila je I Marija Eric koja je dosla na svečano otvaranje, kako je istakla, zbog predsednika Aleksandra Vućića jer podržava politiku koju on vodi.
- Predsednik vodi politiku mira i očuvanja naše zemlje. Naravno da ću doći i sutra na skup sa prijateljima i kolegama - rekla je za Kurir Marija.
Iz Adrana gde se okupio ogroman broj građana, poslala je jaku poruku svima koji žele sutra da dođu na skup u Beograd, ali i onima koji već godinu i sedam meseci blokiraju puteve I saobraćajnice.
- Pozivam sve da sutra dođu na skup u Beogradu i da svi zajedno stanemo na put blokadama. Ono što oni rade je zaista neprihvatljivo. Neka pruže šansu našoj državi i neka ne izdaju naš rod - naglasila je Marija.