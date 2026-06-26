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Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, otvarajući deonicu Moravskog koridora, osvrnuo se i na zabranu ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru.

Kad je u pitanju zabrana ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, ističe da ne smete da kažnjavate ljude koji drugačije misle i koji govore nešto što se nekome ne dopada.