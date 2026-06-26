Politika
VUČIĆ O ZABRANI ULASKU VUČIĆEVIĆU U CRNU GORU: Nikada nismo reagovali na njihove napade, ali moraćemo da pribegnemo recipročnim merama
Slušaj vest
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, otvarajući deonicu Moravskog koridora, osvrnuo se i na zabranu ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru.
Kad je u pitanju zabrana ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, ističe da ne smete da kažnjavate ljude koji drugačije misle i koji govore nešto što se nekome ne dopada.
- Mi nikada nismo reagovali na njihove napade i na hajku i harangu koju vode protiv Srbije, a nažalost, moraćemo da pribegnemo recipročnim merama - naveo je Vučić.
51 · Reaguj
1