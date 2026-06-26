Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pretnje novinara BIRN-a, ističući važnost ostavljanja nasleđa.
Politika
"BOLJE DA ZAVRŠITE KAO ČAUŠESKU, A DA IZA VAS OSTANU PUTEVI, FABRIKE NEGO DA BUDETE BEDNICI KOJI PRETE DRUGIMA" Vučić o brutalnim pretnjama novinara BIRN-a
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pretnje novinara BIRN-a.
- Bolje da završite kao Čaušesku, a da iza vas ostanu putevi, fabrike, dela, naučno-tehnološki parkovi, nego da budete bedici koji prete drugima - kazao je on odgovarajući na pretnje koje mu je uputio novinar BIRN-a.
- Valjda nisam bio fasciniran glupostima koji inače pišu. Ni ove bele linije neće moći da obeleže.Tu ima jedan drugi problem, kad vidite koje zemlje i institucije plaćaju ta lica. EU, pomalo Amerikanci i Englezi.Nisam znao da se zalažu za metode streljanja - kazao je Vučić.
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