- Ponosan što danas otvaramo novu deonicu Moravskog koridora i što nastavljamo da povezujemo Srbiju. Posebno me raduje što smo izgradili auto-put do Kraljeva. O tome se decenijama nije ni pričalo, niti je iko sanjao da ćemo ga izgraditi. Ostaje nam još završni deo Moravskog koridora, kada ćemo spojiti dva najvažnija putna pravca u našoj zemlji – Koridor 10 i auto-put „Miloš Veliki“ - rekao je Vučić na Instagramu.