"OVO JE NOVA ISTORIJA" Vučić pokazao mapu: "Za kratko vreme izgradili smo više auto-puteva i brzih saobraćajnica nego što je građeno tokom prethodnih decenija"
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pred svečano otvaranje saobraćajne deonice Adrani–Preljina (Kraljevo–Čačak) na Moravskom koridoru podelio je podatke o tome šta je sve izgrađeno u Srbiji tokom proteklih godina.
- Ponosan što danas otvaramo novu deonicu Moravskog koridora i što nastavljamo da povezujemo Srbiju. Posebno me raduje što smo izgradili auto-put do Kraljeva. O tome se decenijama nije ni pričalo, niti je iko sanjao da ćemo ga izgraditi. Ostaje nam još završni deo Moravskog koridora, kada ćemo spojiti dva najvažnija putna pravca u našoj zemlji – Koridor 10 i auto-put „Miloš Veliki“ - rekao je Vučić na Instagramu.
- Ovo je nova istorija. Za kratko vreme izgradili smo više auto-puteva i brzih saobraćajnica nego što je građeno tokom mnogih prethodnih decenija, a radovi se nastavljaju na brojnim novim deonicama širom Srbije. Ovakvi putevi približavaju porodice, povezuju ljude, privlače investicije i omogućavaju bolji životni standard građanima. Istovremeno, uprkos velikim ulaganjima u infrastrukturu, Srbija vodi odgovornu finansijsku politiku i ostaje stabilna zemlja.Nastavljamo da gradimo, povezujemo i razvijamo Srbiju - poručio je Vučić.