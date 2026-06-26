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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom istraživanja rejtinga političkih stranaka, da SNS-u, da se danas održavaju izbori, ne bi bilo lako da pobedi, ali da bi drugima bilo još teže.

Vučić je pozvao još jednom sve građane na skup koji će biti održan 27. juna na platou ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

"Što se tiče procenata za političke stranke, da su danas izbori, nama ne bi bilo lako, ali drugima bi bilo možda još teže da pobede, tako da ja to tako definišem. Svakako, biće jedna teška utakmica", istakao je Vučić.

Kako je rekao, kratko je samo pogledao to istraživanje, a to su podaci koji njega inače najmanje zanimaju.