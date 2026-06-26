Selo Oplanići danas je postalo centar podrške predsedniku Vučiću, uz veselu atmosferu i okupljanje građana iz cele Srbije.
Politika
VELIČANSTVEN DOČEK ZA PREDSEDNIKA SRBIJE Vučić stigao u selo Oplaniće, čuje se pesma "Oj, Kosovo, Kosovo" (FOTO)
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Selo Oplanići, u okolini Kraljeva, danas je centar najjače podrške politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
Veliki broj ljudi okupio se u selu Oplanići kako bi dočekali predsednika Srbije, koji je danas otvario denocu Moravskog koridora.
Foto: Printskrin Pink TV
Atmosfera je vesela, svečana, a brojni građani doprineli su upravo tome da ovo mesto danas bude prikaz složnog i ujedinjenog naroda.
Foto: Printskrin Pink TV
U Oplaniće su stigli i Srbi sa Kosova i Metohije, koji su zapevali pesmu "Oj, Kosovo, Kosovo".
Nosili su transparente sa moćnim porukama - "Kad Srbija pobeđuje Srbi na KiM imaju budućnost" i "Kosovska Mitrovica - Srpski bedem".
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