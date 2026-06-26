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Srbi koji su krenuli put Beograda kako bi prisustvovali veličanstvenom skupu 27. juna neumorno koračaju do odredišta kako bi demonstrirali neverovatnu ljubav i požrtvovanost prema otadžbini, ali i poslali snažnu poruku jedinstva.

U Inđiji ih je već sinoć dočekao veliki broj građana, a priređen im je i svečani doček na Trgu slobode.

Građani su im obezbedili osveženje i hranu.

Sremska Mitrovica, Ruma, Golubinci, Stara Pazova... i niko ne oseća umor. Samo jaka volja i posvećenost.

00:45 Srbija pobeđuje Izvor: Kurir

Vučić pozvao na skup

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici. Građani će na skupu imati priliku i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti. Na skupu će biti razvijena i najveća zastava Srbije, a posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.