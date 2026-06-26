SRBIJA POBEĐUJE! POGLEDAJTE VELIČANSTVENE PRIZORE ŠIROM ZEMLJE Građani koji pešače do Beograda na skup demonstrirali snažno jedinstvo! Od Mitrovice do Pazove
Srbi koji su krenuli put Beograda kako bi prisustvovali veličanstvenom skupu 27. juna neumorno koračaju do odredišta kako bi demonstrirali neverovatnu ljubav i požrtvovanost prema otadžbini, ali i poslali snažnu poruku jedinstva.
U Inđiji ih je već sinoć dočekao veliki broj građana, a priređen im je i svečani doček na Trgu slobode.
Građani su im obezbedili osveženje i hranu.
Sremska Mitrovica, Ruma, Golubinci, Stara Pazova... i niko ne oseća umor. Samo jaka volja i posvećenost.
Vučić pozvao na skup
Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici. Građani će na skupu imati priliku i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti. Na skupu će biti razvijena i najveća zastava Srbije, a posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije. Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi. Dodao je da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.