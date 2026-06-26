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Narodna skupština Srbije napravila je važan korak u dobrom pravcu kako bi ispravila pravosudne zakone usvojene u januaru, poručila je putem objave na Iksu evropska komesarka Marta Kos.

Kako je istakla, to doprinosi obnovi poverenja.

"Razgovarala sam sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić o narednim koracima koje Srbija treba da preduzme na svom putu ka Evropskoj uniji. To podrazumeva unapređenje izborne reforme u skladu sa preporukama ODIHR-a na transparentan i inkluzivan način, jačanje slobode medija i obezbeđivanje većeg usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.", poručila je Marta Kos.

Kurir.rs

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