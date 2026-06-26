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Iz gradova širom Srbije danas je poslata jasna poruka i poziv građanima da dođu na skup "Srbija jedna porodica" koji će sutra biti održan u centru Beograda.

- Srbija pobeđuje - poručeno je sa Uba, iz Ljiga, Gornjeg Milanovca...

01:25 Srbija pobeđuje-poziv na skup 27. juna Izvor: Kurir

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.

Na skupu će biti razvijena najveća zastava Srbije duga više od 500 metara i široka oko 10 metara.

Građane na skupu očekuju brojni sadržaji za sve generacije, od muzičkog programa sa poznatim izvođačima do tehnoloških atrakcija, a najavljeno je da će posetioci imati priliku da vide i humanoidne robote koji će, uz harmoniku, igrati ''Moravac''.

Prema programu, nakon 11 časova biće organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u dečjim predstavama, interaktivnim sadržajima, igraonicama i edukativnim radionicama.

Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini, a nešto pre 16 časova počeće koncerti.

Predviđeno je da veliki broj bajkera oko 17 časova krene kroz grad ka Skupštini, a da odmah zatim učesnici skupa ponesu veliku srpsku trobojku gradom ka platou ispred Doma Narodne skupštine.

U 18 časova počinje glavni deo programa, gde će okupljeni moći da vide humanoidne robote koji igraju "Moravac", a zatim će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je ranije pozvao sve građane na skup da bi se, kako je istakao, okupili pod zastavom Srbije i naveo da će to biti prilika da se predstave planovi i program za budućnost.