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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon otvaranja deonice, prisustvovao skupu u selu Oplanići, gde se susreo i sa građanima koji su sa Kosova i Metohije krenuli peške kako bi u Beograd stigli na skup koji se organizuje u subotu, 27. juna.

Tom prilikom grupa mladića sa Kosmeta je predsedniku darovala ikonu Svetog cara Lazara.

1/5 Vidi galeriju Srbi sa KiM krenuli peške na skup 27. juna Foto: Kurir

- Želim da se zahvalim našim ljudima sa KiM. Hvala im na svemu što čine za našu državu. Znamo šta je Srbija, znamo koje su naše svetinje i čuvaćemo ih, kao i ugled naše zemlje. Nećemo nikome da se svetimo, hoćemo da ujedinjeni gradimo budućnost naše zemlje - rekao je predsednik Srbije.

Predaju ikone predsedniku Srbije pogledajte u galeriji ispod:

1/9 Vidi galeriju Vučić dobio ikonu od omladine sa KiM Foto: Kurir

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas u Oplanićima kod Kraljeva da je 350 Srba sa Kosova i Metohije, koji su jutros krenuli ka Beogradu kako bi došli na sutrašnji skup "Srbija - jedna porodica", došlo do Kraljeva kako bi podržali politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kako bi proslavili otvaranje deonice Moravskog koridora od Adrana do Preljine.

"Naša braća sa Kosova i Metohije, i iz centralnog Kosova, i iz Kosovskog Pomoravlja, i iz četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, je došlo danas ovde da podrži predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku razvoja Srbije. Ovde smo danas da proslavimo otvaranje važne deonice Moravskog koridora, koja je važna i za srpski narod sa Kosova i Metohije, a da onda svi zajedno nastavimo put Beograda, gde ćemo sutra svi na svenarodnom saboru u Beogradu najsnažnije podržati politiku predsednika Aleksandra Vučića, politiku razvoja zemlje, novih autoputeva, novih pruga, novih radnih mesta, novih investicija", rekao je Petković medijima nakon što su u Oplaniće stigli Srbi sa AP KiM.

Podsetio je da je u prethodnom periodu bilo pokušaja da se pobedi Srbija navodeći da su "blokaderi pomislili da će nasiljem da preuzmu vlast".

"Želeli su da napadnu naše institucije, Ustav Srbije i ustavni poredak naše zemlje. Ali pristojna Srbija, većinska Srbija koja je uz predsednika Aleksandra Vučića, koja je za mir, za stabilnost, za izgradnju naše zemlje je pobedila i ovo je pokazatelj te politike. S jedne strane imate blokadere i politiku mržnje prema predsedniku Vučiću, jer je to jedino njihov program, a sa druge strane imate našu politiku, politiku predsednika Vučića, vlasti u Beogradu, koja čini apsolutno sve da zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković.

Foto: Kurir

Dodao je da je poruka celokupnog naroda na Kosovu i Metohiji upravo ono što je pisalo na transparentu koji je bio ispred Srba sa KiM koji su dolazili u Oplaniće, a to je da "Kad Srbija pobeđuje Srbi sa KiM imaju budućnost".

"Srpski narod ima budućnost da opstane i ostane na svojim vekovnim ognjištima, da nastavimo sa finansijskim podrškama našem narodu na Kosovu i Metohiji brojnim projektima, jer to pokazuje da mi o Kosovu i Metohiji ne brinemo samo tako što ćemo da izađemo na televiziju i govorimo kako nam je važno Kosovo i Metohija, nego pre svega najkonkretnijim delima, finansijskim programom, činimo sve da pre svega pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković.

Govoreći o sutrašnjem skupu, Petković je rekao da je sutrašnji dan veoma značajan za celu Srbiju, jer će se pokazati u kom pravcu Srbija ide.

"Mi sutra imamo i zastavu Srbije koja je duga više od pola kilometra. Ta zastava simbolizuje sve ono što mi jesmo, što je politika predsednika Aleksandra Vučića, što pokazuje kakvo je biće srpskog naroda i na Kosovu i Metohiji i ovde u centralnoj Srbiji, i naravno, sve to pred naš najveći svesrpski praznik, Vidovdan. Sutra ćemo imati prilike da vidimo i robote kako igraju po taktovima naše pesme, ti roboti govore da u Srbiji je ne samo vreme reindustrijalizacije, već robotike, veštačke inteligencije", kazao je Petković.

Istakao je da je najsavremeniju tehnologiju i digitalni razvoj Srbije pokrenuo predsednik Vučić.

"Mi moramo zajednički da se izborimo za tu politiku, jer kada pobeđuje ta politika, kada pobeđuje zakon, kad pobeđuju pravila, kad pobeđuje država, onda i ovaj narod ima budućnost", istakao je Petković.

Srbi sa Kosova i Metohije koji su jutros krenuli put Kraljeva kako bi podržali politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stigli su u selo Oplanići kod Kraljeva.

Oni su sa banerima i zastavama Srbije, obučeni u majice na kojima piše "Srbi sa KiM uz Vučića" i pevaju "Oj Kosovo, Kosovo", došli do Oplanića gde ih je veliki broj meštana svečano dočekao.

Grupa Srba iz južne pokrajine na ovaj put se odlučila sa namerom, kako su naveli, da podrže predsednika Vučića, jer, kako ističu, on snažno podržava srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Oni su jutros krenuli iz Gračanice, Leposavića, Zvečana, Severne Mitrovice, Zubinog Potoka i Kosovskog Pomoravlja.