Dronovi su večeras najavili skup 'Srbija jedna porodica' spektakularnim performansom ispred Skupštine u Beogradu. Pridružite se sutra!
Politika
MOĆNA PORUKA SA NEBA IZNAD BEOGRADA! POGLEDAJTE NESVAKIDAŠNJI PRIZOR ISPRED SKUPŠTINE U BEOGRADU Dronovi spektakularno najavili skup "Srbija jedna porodica"
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U skladu sa najsavremenijim tehnologijama dronovi su večeras na nesvakidašnji način najavili veliki skup "Srbija jedna porodica" koji će biti održan sutra 27. juna u Beogradu.
Građani su večeras imali priliku da uživaju u neverovatnom dron spektaklu - prezentaciji trobojke, ali i slogana samog skupa.
Dron šou ispred Narodne skupštine u Beogradu Foto: Petar Aleksić
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Takođe i veličanstvena trobojka, duga gotovo 500 metara, i teška skoro tonu, spremna je za sutrašnji veliki skup na platou ispred Skupštine Srbije.
Znamenje je površine gotovo 4.000 kvadratnih metara, dugačko pola kilometra, i u nju je ugrađeno 10 kilometara konca i 400 kilograma boje.
Pogledajte kako izgleda zastava i poslednje pripreme u snimku koji ekskluzivno objavljujemo.
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