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U skladu sa najsavremenijim tehnologijama dronovi su večeras na nesvakidašnji način najavili veliki skup "Srbija jedna porodica" koji će biti održan sutra 27. juna u Beogradu.

03:45 Spektakularni dron šou kod Skupštine Izvor: Kurir

Građani su večeras imali priliku da uživaju u neverovatnom dron spektaklu - prezentaciji trobojke, ali i slogana samog skupa.

1/6 Vidi galeriju Dron šou ispred Narodne skupštine u Beogradu Foto: Petar Aleksić

00:08 Dron šou 1 Izvor: Kurir

00:08 Dron šou 2 Izvor: Kurir

00:15 Dron šou 3 Izvor: Kurir

00:05 Dron šou 4 Izvor: Kurir

00:08 Dron šou 5 Izvor: Kurir

00:06 Dron šou Izvor: Kurir

Takođe i veličanstvena trobojka, duga gotovo 500 metara, i teška skoro tonu, spremna je za sutrašnji veliki skup na platou ispred Skupštine Srbije.

Znamenje je površine gotovo 4.000 kvadratnih metara, dugačko pola kilometra, i u nju je ugrađeno 10 kilometara konca i 400 kilograma boje.

Pogledajte kako izgleda zastava i poslednje pripreme u snimku koji ekskluzivno objavljujemo.