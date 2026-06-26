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U skladu sa najsavremenijim tehnologijama dronovi su večeras na nesvakidašnji način najavili veliki skup "Srbija jedna porodica" koji će biti održan sutra 27. juna u Beogradu. 

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Spektakularni dron šou kod Skupštine Izvor: Kurir

Građani su večeras imali priliku da uživaju u neverovatnom dron spektaklu - prezentaciji trobojke, ali i slogana samog skupa.

Dron šou ispred Narodne skupštine u Beogradu Foto: Petar Aleksić

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Dron šou 1 Izvor: Kurir

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Dron šou 2 Izvor: Kurir

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Dron šou 3 Izvor: Kurir
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Dron šou 4 Izvor: Kurir

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Dron šou 5 Izvor: Kurir

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Dron šou  Izvor: Kurir

Takođe i veličanstvena trobojka, duga gotovo 500 metara, i teška skoro tonu, spremna je za sutrašnji veliki skup na platou ispred Skupštine Srbije.

Znamenje je površine gotovo 4.000 kvadratnih metara, dugačko pola kilometra, i u nju je ugrađeno 10 kilometara konca i 400 kilograma boje.

Pogledajte kako izgleda zastava i poslednje pripreme u snimku koji ekskluzivno objavljujemo.

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Pogledajte kako će izgledati veličanstvena zastava Srbije na skupu 27.juna Izvor: Kurir

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