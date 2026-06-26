VULIN: Incidenti na KiM su nastavak pritiska na Srbe da bi se iselili, a šta će Srbija da uradi?
"Novi incidenti na Kosovu i Metohiji su nastavak pritisaka na Srbe ne bi li se svi iselili. To svi znamo, a šta će država Srbija da uradi?", izjavio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin za RT Balkan.
"Ovo traje više godina, ne samo od kako je Kurti na vlasti. Ali nemamo mi ništa od toga da sad konstatujemo kako je Kurti zločinac i kako mrzi Srbe i kako će učiniti sve da budu proterani. Tačno. I da mu EU pomaže u svemu tome. Apsolutno mu pomaže i drži mu stranu i učestvuje aktivno sa njim u tome. Tačno. I da su na čelu EU lažovi koji 14 godina lažu da će formirati Zajednicu srpskih opština. Da je ona formirana ovoga ne bi bilo, "Ibar-Lepenac" bi bio vlasništvo ZSO ne bi rušili vikendice. Kažu nelegalne, vi stvarno mislite da na Kosovu ima mnogo legalnih objekata?"
"Mi smo uzdržani i obratićemo se oštrim saopštenjem Euleksu ali nećemo sazvati Savet bezbedbosti UN gde ćemo tražiti da UNMIK samo sprovodi svoja ovlašćenja, još uvek ima ovlašćenja po kojima ima izvršnu vlast na Kosovu i Metohiji. Nikada ih nije koristio, ali hajde da tražimo pa i ako ih ne iskoriste bar da isteramo stvari na čistac. Za ovo morate da zatvorite administrativne prelaze za svakog ko nema srpski dokument pa da vidim kako će njihova dijaspora, koja je njima jako važna, da prelazi u sred sezone. Hajde i mi da počnemo da plenimo imovinu, pa svako ko ima šiptarsku tablicu a predje na ovu teritoriju zadržaćemo ga pa da vidimo ako nema srpske dokumente neće moći da se kreće preko naše zemlje", rekao je Vulin.
Podsetio je i da oni imaju listu lica koja ugrožavaju bezbednost na prostoru Kosova i Metohije, na kojoj je i on, i upitao zašto i mi nemamo takvu listu.
"Ako su pretnja za našu bezbednost onda su naše službe dužne da se obračunaju sa tom pretnjom. Hajde da učimo malo od Mosada i Amerike, pa da vidimo kako će to izgledati. Ne, nego Srbima možete da uradite šta god hoćete i ne bojite se reakcije Srbije, ništa se neće desiti. Ne može tako, moramo da pokažemo da smo država jer mi jesmo država. Mi smo za njih Amerika oni za nas nisu ni Venecuela, ali tako onda treba i da se ponašamo. I posle ovoga moramo da odgovorimo. Hajde da odgovorimo na neku provokaciju", rekao je Vulin dodajući da je očigledno da za EU, koja je glavna na prostoru KiM i koja odlučuje o svemu, ako nisi deo problema nisi ni deo rešenja. "Hajde da postanemo deo problema i da vidimo šta to država Srbija može da učini da bude ozbiljan problem na prostoru KiM. I uopšte ne govorim o vojnom rešenju, već o nekoliko jednostavnih stvari - objavljivanje spiskova svih pripadnika OVK i izdavanje potrernica za njima, zatvaranje administrativnih prelaza za sve koji nemaju srpska dokumenta i koji nisu naši gradjani."