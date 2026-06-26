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"Novi incidenti na Kosovu i Metohiji su nastavak pritisaka na Srbe ne bi li se svi iselili. To svi znamo, a šta će država Srbija da uradi?", izjavio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin za RT Balkan.

"Ovo traje više godina, ne samo od kako je Kurti na vlasti. Ali nemamo mi ništa od toga da sad konstatujemo kako je Kurti zločinac i kako mrzi Srbe i kako će učiniti sve da budu proterani. Tačno. I da mu EU pomaže u svemu tome. Apsolutno mu pomaže i drži mu stranu i učestvuje aktivno sa njim u tome. Tačno. I da su na čelu EU lažovi koji 14 godina lažu da će formirati Zajednicu srpskih opština. Da je ona formirana ovoga ne bi bilo, "Ibar-Lepenac" bi bio vlasništvo ZSO ne bi rušili vikendice. Kažu nelegalne, vi stvarno mislite da na Kosovu ima mnogo legalnih objekata?"

"Mi smo uzdržani i obratićemo se oštrim saopštenjem Euleksu ali nećemo sazvati Savet bezbedbosti UN gde ćemo tražiti da UNMIK samo sprovodi svoja ovlašćenja, još uvek ima ovlašćenja po kojima ima izvršnu vlast na Kosovu i Metohiji. Nikada ih nije koristio, ali hajde da tražimo pa i ako ih ne iskoriste bar da isteramo stvari na čistac. Za ovo morate da zatvorite administrativne prelaze za svakog ko nema srpski dokument pa da vidim kako će njihova dijaspora, koja je njima jako važna, da prelazi u sred sezone. Hajde i mi da počnemo da plenimo imovinu, pa svako ko ima šiptarsku tablicu a predje na ovu teritoriju zadržaćemo ga pa da vidimo ako nema srpske dokumente neće moći da se kreće preko naše zemlje", rekao je Vulin.

Podsetio je i da oni imaju listu lica koja ugrožavaju bezbednost na prostoru Kosova i Metohije, na kojoj je i on, i upitao zašto i mi nemamo takvu listu.