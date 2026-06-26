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Dronovi su večeras najavili skup 'Srbija jedna porodica' spektakularnim performansom ispred Skupštine u Beogradu, a tim povodom oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Godinu i po dana smo prošli kroz teška vremena. I uspeli smo da sačuvamo državu, uspeli smo da ekonomski napredujemo, uspeli smo da obezbedimo bolji životni standard za naše građane. Ali to je tek prvo poluvreme. Mnogo toga je pred nama. Neki su hteli da nam podele porodice, da nam podele društvo, da nam podele zemlju. Nisu u tome uspeli. Naše nije da im se svetimo. Naše je da im pružamo ruku, da ponudimo zajedništvo i ujedinjenje.

- Baš kao što i ovaj predivni dron šou večeras pokazuje, Srbija mora da bude jedna porodica. I zato vas sve pozivam kao jednu veliku i ujedinjenu porodicu da sutra u 18 sati budete na platou ispred Narodne skupštine. Da pobeđujemo zajedno. Da pobeđuje naša Srbija. Hvala vam za ogromnu ljubav i podršku, a mi ćemo da radimo i zajedno sa vama da se izborimo i izgradimo budućnost Srbije - poručio je predsednik putem video objave.

"Dron šou je bio predivan. Vidimo se sutra u 18h!", poručio je predsednik u opisu objave.

Kako je izgledao dron šou iznad Narodne skupštine, pogledajte klikom ovde.