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- Normalnost koja nam je bila oduzeta, normalnost koje smo se uželeli, i koja je neophodna za čitavo društvo, bez obzira na političke razlike među pojedincima - istakla je ministarka.

Ona je rekla da je nama bio suspendovan politički život godinu i po dana.

- Govorilo se više o nekim stvarima koje su bile reakcije, mitinzi, aktivnosti koje su prouzrokovale blokiranje saobraćaja, suspendovanje života, kretanja i tako dalje. Međutim, u tim okolnostima strada uvek politički život jer nema konkurencije u programima, u idejama - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka veruje da će 27. juna biti predstavljeni programi za narod i državu u narednom periodu.

- Kako ekonomski, tako i socijalni, mislim da je to zapravo čitav jedan paket, jedna platforma koju treba da predstavimo, koja nije tu da deluje na neke akutne probleme, nego da postavi naše pravce za kretanje u narednom periodu.

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