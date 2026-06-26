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- Normalnost koja nam je bila oduzeta, normalnost koje smo se uželeli, i koja je neophodna za čitavo društvo, bez obzira na političke razlike među pojedincima - istakla je ministarka.

Ona je rekla da je nama bio suspendovan politički život godinu i po dana.

- Govorilo se više o nekim stvarima koje su bile reakcije, mitinzi, aktivnosti koje su prouzrokovale blokiranje saobraćaja, suspendovanje života, kretanja i tako dalje. Međutim, u tim okolnostima strada uvek politički život jer nema konkurencije u programima, u idejama - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka veruje da će 27. juna biti predstavljeni programi za narod i državu u narednom periodu.