Aleksandar Vučić je od Milana Kneževića dobio sliku Cetinjskog manastira, poklon koji simbolizuje jedinstvo Srba iz Crne Gore.
Politika
"DOŠAO JE SA SRBIMA IZ CRNE GORE DA PRISUSTVUJE SKUPU" Vučić od Kneževića dobio sliku na kojoj je Cetinjski manastir
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević, koji je i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, poklonio sliku na kojoj je Cetinjski manastir.
- Milan Knežević, u ime grupe Srba sa Cetinja, doneo mi je na poklon sliku na kojoj je Cetinjski manastir, a ja sam mu se zahvalio što je sa nekoliko desetina Srba iz Crne Gore došao da prisustvuje velikom narodnom skupu "Srbija, moja porodica" - napisao je Vučić na Instagramu.
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