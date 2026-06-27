Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević , koji je i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, poklonio sliku na kojoj je Cetinjski manastir.

- Milan Knežević, u ime grupe Srba sa Cetinja, doneo mi je na poklon sliku na kojoj je Cetinjski manastir, a ja sam mu se zahvalio što je sa nekoliko desetina Srba iz Crne Gore došao da prisustvuje velikom narodnom skupu "Srbija, moja porodica" - napisao je Vučić na Instagramu.