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U Beogradu će danas, na platou ispred Doma Narodne skupštine, biti održan skup "Srbija jedna porodica", na kojem će, kako je najavljeno, uz bogati sadržaj biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.

Na skupu će biti razvijena najveća zastava Srbije duga više od 500 metara i teška gotovo jednu tonu.

Građane na skupu očekuju brojni sadržaji za sve generacije, od muzičkog programa sa poznatim izvođačima do tehnoloških atrakcija, a najavljeno je da će posetioci imati priliku da vide i humanoidne robote koji će, uz harmoniku, igrati ''Moravac''.

1/23 Vidi galeriju Roboti koji će sutra ispred Skupštine zaigrati "Moravac" Foto: Marko Karović, Kurir, Marko Karović

Satnica i program skupa

Prema programu, nakon 11 časova biće organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u dečjim predstavama, interaktivnim sadržajima, igraonicama i edukativnim radionicama.

Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini, a nešto pre 16 časova počeće koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.

Predviđeno je da veliki broj bajkera oko 17 časova krene kroz grad ka Skupštini, a da odmah zatim učesnici skupa ponesu veliku srpsku trobojku gradom ka platou ispred Doma Narodne skupštine.

Snimak poslednjih priprema zastave, koji smo objavili juče, možete pogledati ispod.

00:38 Pogledajte kako će izgledati veličanstvena zastava Srbije na skupu 27.juna Izvor: Kurir

U 18 časova počinje glavni deo programa, gde će okupljeni moći da vide humanoidne robote koji igraju "Moravac", a zatim će se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je ranije pozvao sve građane na skup da bi se, kako je istakao, okupili pod zastavom Srbije i naveo da će to biti prilika da se predstave planovi i program za budućnost.

Predsednik je rekao da na skupu želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

Aleksandar Vučić Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Najavio je da će građani koji danas dođu na plato ispred Skupštine moći da na papiru koji dobiju od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.

Na listiću je ostavljen i prostor da svako napiše probleme sa kojima se suočava i da iznese svoje primedbe.

Vučić je naveo da su neke od tema koje su popisane veća briga o ljudima, očuvanje mira i stabilnosti, borba za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, bolje obrazovanje, rast penzija, smanjenje cene lekova, energetska sigurnost, veća ulaganja u kulturu i ekologiju.