DANAS JE TAJ DAN! Vučić još jednom pozvao građane da dođu u Beograd na veliki skup "Srbija, jedna porodica": Kad smo složni - postižemo više! (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je došao dan održavanja veličanstvenog skupa "Srbija, jedna porodica" u Beogradu.
- Danas! Vidimo se! - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi.
- Kad smo složni - postižemo više! Zajedno gradimo budućnost Srbije. Svi smo jedna porodica! - dodao je predsednik.
Podsećamo, danas će na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu biti održan skup "Srbija, jedna porodica", na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Okupljanje je zakazano uz prisustvo brojnih državnih zvaničnika i građana iz cele zemlje, a organizatori su najavili da će učesnici imati priliku da iznesu svoje prioritete i probleme sa kojima se suočavaju, kao i da učestvuju u kreiranju predloga za dalji razvoj države.
Kurir.rs