Podsećamo, danas će na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu biti održan skup "Srbija, jedna porodica", na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Okupljanje je zakazano uz prisustvo brojnih državnih zvaničnika i građana iz cele zemlje, a organizatori su najavili da će učesnici imati priliku da iznesu svoje prioritete i probleme sa kojima se suočavaju, kao i da učestvuju u kreiranju predloga za dalji razvoj države.