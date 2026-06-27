"DOBIO SAM ISTRAŽIVANJE... ODAKLE NJEMU POSLE 14 GODINA TOLIKO!?" Blokaderski novinar pročitao Vučićev rejting i ostao u NEVERICI: Neka vlada DOŽIVOTNO (VIDEO)
Blokader Aleksandar Dikić, kolumnista i autor emisije "Bez ustručavanja", koji je poznat po pretnjama predsedniku Aleksandru Vučiću, ostao je u šoku nakon što je pročitao rezultate najnovijih istraživanja i rejtinga političara u Srbiji.
- Evo dobio sam najnovije istraživanje, gde je on (Vučić) na 45-46 odsto - rekao je Dikić, koji nije krio bes i razočaranje.
Na pitanje voditelja da li je to istraživanje NSPM, Dikić je uzvratio:
- Pa evo, možemo da kažemo ili Đorđe Vukadinović ili ovo istraživanje za koje kažu da ga poštuju i jedna i druga strana. Odakle njemu 46 odsto - zapitao je on.
Dikić je potom nastavio tiradu.
- Ako je tačno.... Odakle njemu posle 14 godina vlasti 46 odsto? Ja se sada, kada su mi to dostavili, ja kažem: Milošević kad je vladao nije imao toliko. Kada je padao, nije imao toliko. Tadić kad je padao nije imao toliko. Niko kad je padao nije imao toliko - 46%. Odakle njemu posle 14 godina na vlasti, posle svih ovih afera, posle svih ovih turbulencija, odakle njemu 46 odsto - pitao je Dikić.
On je zatim rezignirano dodao:
- Ako ima 46 odsto, posle svega ovoga, neka vlada doživotno. A mi ne zaslužujemo bolje. Ja se iskreno nadam da je to pogrešno istraživanje ili se iskreno nadam da je sa ove druge strane preko 50 odsto koje može da se valorizuje na izborima.