Slušaj vest

Blokader Aleksandar Dikić, kolumnista i autor emisije "Bez ustručavanja", koji je poznat po pretnjama predsedniku Aleksandru Vučiću, ostao je u šoku nakon što je pročitao rezultate najnovijih istraživanja i rejtinga političara u Srbiji.

- Evo dobio sam najnovije istraživanje, gde je on (Vučić) na 45-46 odsto - rekao je Dikić, koji nije krio bes i razočaranje.

Na pitanje voditelja da li je to istraživanje NSPM, Dikić je uzvratio:

- Pa evo, možemo da kažemo ili Đorđe Vukadinović ili ovo istraživanje za koje kažu da ga poštuju i jedna i druga strana. Odakle njemu 46 odsto - zapitao je on.

Dikić je potom nastavio tiradu.

- Ako je tačno.... Odakle njemu posle 14 godina vlasti 46 odsto? Ja se sada, kada su mi to dostavili, ja kažem: Milošević kad je vladao nije imao toliko. Kada je padao, nije imao toliko. Tadić kad je padao nije imao toliko. Niko kad je padao nije imao toliko - 46%. Odakle njemu posle 14 godina na vlasti, posle svih ovih afera, posle svih ovih turbulencija, odakle njemu 46 odsto - pitao je Dikić.

On je zatim rezignirano dodao: