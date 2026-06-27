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Kolona građana koji su krenuli iz Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice na veliki skup u Beogradu stigla je jutros do Batajnice.

Foto: Kurir

Tamo su dočekani kako dolukuje - po starom srpskom običaju uz so i pogaču.

Foto: Kurir

Podsetimo, veliki broj građana iz krenuo je još u četvrtak iz cele Srbija za Beograd, gde će danas prisustvovati na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.

Koloni koja je pošla iz Sremske Mitrovice u Rumi juče se pridružila grupa građana iz ovog grada. Zajedno pešače na veliki skup u Beogradu i sada su nadomal cilja.

Pogledajte kako su ih dočekali u Batajnici:

01:48 Doček u Batajnici za Građane, NS, Rume i Sr. Mitrovice koji dolaze na skup Izvor: Kurir