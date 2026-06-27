nadomak cilja
PO STAROM SRPSKOM OBIČAJU! Pogledajte kako su u Batajnici dočekani građani Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice koji peške stižu na skup u Beogradu (VIDEO)
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Kolona građana koji su krenuli iz Novog Sada, Rume i Sremske Mitrovice na veliki skup u Beogradu stigla je jutros do Batajnice.
Foto: Kurir
Tamo su dočekani kako dolukuje - po starom srpskom običaju uz so i pogaču.
Foto: Kurir
Podsetimo, veliki broj građana iz krenuo je još u četvrtak iz cele Srbija za Beograd, gde će danas prisustvovati na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.
Koloni koja je pošla iz Sremske Mitrovice u Rumi juče se pridružila grupa građana iz ovog grada. Zajedno pešače na veliki skup u Beogradu i sada su nadomal cilja.
Pogledajte kako su ih dočekali u Batajnici:
Kurir Politika
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