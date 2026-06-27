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Profesor Milo Lompar, podržavalac, jedan od ideologa blokaderskog pokreta, koji je donedavno bio i jedan od glavnih ljudi na studentskoj listi, komentarisao je današnji skup u Beogradu, na kojem će, između ostalog, biti predstavljeni roboti i najveća srpska zastava od 500 metara.

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Pogledajte kako će izgledati veličanstvena zastava Srbije na skupu 27.juna Izvor: Kurir

Voditelj je Lompara pitao upravo o zastavi Srbije, koja je izazvala veliku pažnju budući da će biti dosad najveća zastava prikazana na nekom okupljanju, a profesor, poznat po svojoj desnoj orijentaciji zbog koje nije odgovarao jednoj struji studenata blokadera, odgovorio u skaldu s televizijom na kojoj je gostovao - nazvavši je KARIKATUROM!

Pogledajte u video snimku šta je rekao:

 Kurir Politika

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