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Poslednje pripreme za veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" uveliko su u toku, a jedna scena sa generalne probe već je postala apsolutni hit na društvenim mrežama!

Na bini ispred Doma Narodne skupštine pojavili su se humanoidni roboti, na generalnoj probi za spektakl koji nas čeka - zaigrali su tradicionalno srpsko kolo moravac!

POGLEDAJTE SNIMAK ISPRED SKUPŠTINE:

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Generalna proba pred današnji spektakl Srbija jedna porodica Izvor: Kurir

Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" biće održan danas u 18 časova ispred Narodne skupštine u Beogradu. Na skup je pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Organizatori su najavili bogat program za sve generacije, a posetioci će, između ostalog, imati priliku da učestvuju u glasanju putem posebnih glasačkih kutija i izaberu pet od 15 ponuđenih prioriteta za budućnost Srbije.

Pored toga, najavljeni su brojni sadržaji za decu i porodice, tehnološke atrakcije, kulturno-umetnički program, kao i drugi sadržaji koji bi, prema najavama, trebalo da obeleže jedan od najvećih skupova ove godine.

Sva dešavanja sa današnjeg velikog skupa u beogradu možete pratiti na našem portalu UŽIVO

Kurir Politika

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