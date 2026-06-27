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Beograd je danas bio u centru političke pažnje, gde se očekivalo veliko narodno okupljanje na kojem je, prema najavama organizatora, trebalo da bude predstavljen naziv noveizborne liste, kao i ključne poruke buduće političke kampanje i deo programa razvoja države za naredni period.

Poseban fokus bio je usmeren na očekivanja građana, pravce državne politike i poruke koje bi mogle da odrede političku dinamiku uoči narednih izazova i izbornih procesa

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Foto: screenshot Video Plus

U javnosti se posebna pažnja usmerila na pitanja političke stabilnosti, ekonomskog razvoja, infrastrukturnih projekata i dugoročne vizije Srbije, dok se očekivalo da skup pošalje poruke o daljim prioritetima državnog rukovodstva i planovima razvoja do 2030. godine.

O ovim temama na Kurir televiziji u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović govorili su Đorđe Dabić, državni sekretar za brigu o porodici, Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija, i Dragoslav Ljubičanović, advokat.

Srbija mora da ide ka jedinstvu i smirivanju podela u društvu

Poseban fokus bio je na pitanju društvenih podela, odnosa većinske i manjinske Srbije, kao i na tome šta građane najviše interesuje u trenutku političkih i društvenih izazova.

Lazar Pavlović je ocenio da skup ima širi društveni značaj i da može da doprinese smirivanju tenzija u društvu, kako je naveo.

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Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija Foto: Kurir Televizija

- Pre svega smatram da je ovo jedan veliki državni i narodni skup, a ne stranački, i verujem da će uneti novi dah u politički sistem Srbije, jer je u prethodnom periodu od godinu i po dana trajala društvena kriza koja je napravila velike podele u narodu. Nadam se da je ovo početak procesa sabornosti i okupljanja naroda. Voleo bih da vidim i političke neistomišljenike na skupu, jer bi i oni mogli da daju doprinos kroz predloge i teme koje građani ubacuju u kutije. Poruka bi trebalo da bude da nas samo sloga može sačuvati i da bez jedinstva nema budućnosti - naveo je Pavlović.

On je dodao da je važno da svi građani, bez obzira na političke razlike, budu deo procesa i da se uvažavaju njihovi predlozi, kao i da je u prethodnom periodu došlo do smirivanja društvenih tenzija, ali i pojave radikalizovanih grupa koje su, prema njegovim rečima, izazivale incidente i narušavale stabilnost.

Jedinstvo građana, političke podele i poziv na mir 

Dragoslav Ljubičanović, advokat, istakao je da je najvažnije da skup protekne mirno i bez incidenata, kako je naveo, uz apel da se ne produbljuju društvene podele.

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Dragoslav Ljubičanović, advokat Foto: Kurir Televizija

- Najpre moram da kažem da mi je prva pomisao o ovom skupu da sve protekne u miru i da ne bude nikakvih provokacija, s obzirom na sve što smo do sada imali prilike da vidimo. Ja ne bih delio na ovu i onu Srbiju, svako može biti sa različitih strana u političkom opredeljenju i to je legitimno. Ali se plašim da postoje centri koji podstiču i produbljuju mržnju među građanima. Ne treba nasesti na provokacije i odgovoriti silom, već treba izbegavati sukobe i gledati jedni druge kao deo istog naroda, bez obzira na političke razlike - naveo je Ljubičanović.

On je dodao da je važno da se prestane sa, kako je rekao, kampanjom dehumanizacije političkih protivnika i javnih ličnosti, ocenjujući da takva retorika doprinosi dodatnim podelama u društvu.

Nacionalna strategija, bezbednosni izazovi i pravci razvoja Srbije

U razgovoru je bilo reči o stabilnosti države, planovima razvoja i načinu na koji građani učestvuju u definisanju prioritetnih politika.

Đorđe Dabić, državni sekretar za brigu o porodici, istakao je da je najvažnije da skup protekne mirno, uz jasne poruke o budućem razvoju Srbije i očuvanju stabilnosti, kako je naveo.

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Đorđe Dabić, državni sekretar za brigu o porodici Foto: Kurir Televizija

- Ne verujem da će biti bilo kakvih provokacija, a ukoliko ih bude, siguran sam da će snage bezbednosti reagovati i da će biti zaštićen poredak, tako da niko nema razloga za strah i da će bezbednost učesnika skupa biti obezbeđena. Veoma je važno da današnji skup prođe u najboljem redu i da čujemo poruke koje su ljudima najvažnije, kao i da vidimo na koji način će se Srbija razvijati u budućnosti. Ljudi će moći direktno da učestvuju u određivanju prioriteta politike kroz izbor pet od 15 pravaca koji bi trebalo da oblikuju naredne decenije. To je nešto što određuje budućnost Srbije u narednom periodu - naveo je Dabić.

On je dodao da je važno da se građanima pošalje poruka sigurnosti, ocenjujući da je u prethodnom periodu bilo pokušaja destabilizacije, ali da država danas pokazuje stabilnost i pravac razvoja, kako je zaključio.

01:54
"OVO NIJE STRANAČKI VEĆ NARODNI SKUP!" Pavlović u "Pulsu Srbije vikend": Ovo je početak sabornosti našeg naroda Izvor: Kurir televizija

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01:35
Đorđe Dabić u Pulsu Srbije vikend: Skup će odrediti budućnost naše Srbije! Izvor: Kurir televizija