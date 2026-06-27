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Gospodin Vojislav Stošić, koji je na veliki skup u Beogradu stigao iz Vranja, rekao je za Kurir da je došao da čuje nove informacije od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i informiše se o projektima koje je najavio predsednik.

- Došao sam da čujem stvari o kojima će predsednik Srbije govoriti. Očekujem pozitivne stvari, da se još više radi za državu i za manja mesta, da plate i penzije budu još veće - rekao je Stošić.

On je dodao da se raduje što će prvi put videti robote na sceni, ocenjujući da je to, kako kaže, korisna i lepa stvar za državu.

Vojislav Stošić skup Skupština
Foto: Petar Aleksić

Podsećamo, danas se na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu održava skup "Srbija, jedna porodica", na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Okupljanje je zakazano uz prisustvo brojnih državnih zvaničnika i građana iz cele zemlje, a organizatori su najavili da će učesnici imati priliku da iznesu svoje prioritete i probleme sa kojima se suočavaju, kao i da učestvuju u kreiranju predloga za dalji razvoj države.

Kurir.rs

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