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Drago Parandilović, deda opozicionara Miloša Parandilovića, predsednika Novog lica Srbije, stigao je iz Priboja u Beograd kako bi danas prisustvovao skupu "Srbija, jedna porodica" i pružio podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Ja sam 1938. godište, a ostao sam rano bez majke, odgajile su me baba i tetka. Imam 88 godina - rekao je Drago Parandilović reporteru Informera, a na pitanje da li mu je bilo teško da danas dođe do Beograda, kao iz topa je odgovorio:

- Ništa mi nije teško za Vučića. Sve što treba,glavom i bradom. Nikada u životu niko neće biti ovo što je Vučić dao za Srbiju. Treba ga podržati u celosti, sve što treba... Hvala mu do neba! Predsednik bolji nema, niti je bilo boljeg od njega - poručio je Drago Parandilović. 

Reporter je podsetio da je Drago deda Miloša Parandilovića, jednog od lidera opozicije, a potom je upitao da li je vreme da njegov unuk pređe na pravu stranu. Drago je imao više nego oštar odgovor.

- Tražimo da se opasulji i da se vrati ovamo, ili da ga izbrišemo iz porodice Parandilović. Mi smo pristojna porodica, ne trebaju nam takvi - poručio je.

Pogledajte u snimku šta je još rekao: 

Kurir Politika 

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