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Tekući vikend u Beogradu bio je obeležen velikim narodnim okupljanjem održanim na platou ispred Doma Narodne skupštine, gde je događaj "Srbija jedna porodica" predstavljen kao politički i državni skup sa porukom jedinstva i zajedništva u periodu društvenih i političkih izazova.

Skup je najavljen kao prilika da se čuje glas građana i predstave pravci budućeg razvoja, dok su politički analitičari ocenili da bi on mogao predstavljati uvod u važne političke procese i definisanje narednih poteza vlasti. Posebnu pažnju izazvale su i najave da bi moglo doći do saopštavanja naziva izborne liste vladajuće koalicije, što je dodatno podiglo političku tenziju u javnosti i otvorilo pitanja strategije za predstojeći period.

O ovim temama govorili su Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost i narodni poslanik Nebojša Bakarec u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Foto: Printscreen/Pink

Diskusija o reformama, socijalnim merama i političkim procesima u Srbiji

Narodni poslanik Nebojša Bakarec govorio je o reformama, socijalnim merama i političkim procesima u Srbiji, ističući da aktuelni reformski paket obuhvata više oblasti - od borbe protiv kriminala i unapređenja obrazovanja do jačanja državne stabilnosti i ekonomskog razvoja. Kako je naveo, posebna pažnja usmerena je i na javne ankete koje, prema njegovim rečima, predstavljaju važan oblik političkog izjašnjavanja građana.

Govoreći o reformskim prioritetima, Bakarec je istakao da javna izjašnjavanja građana imaju poseban politički značaj i da prevazilaze klasičan oblik anketa, jer, kako je naglasio, predstavljaju širi društveni i politički proces.

- Dakle, to osim što je neki anketno-glasački listić, to će biti onda svojevrsni referendum. To je vrlo značajan broj ljudi koji su to zaokružili, dakle, to je po meni prvo, a onda imate, pošto Srpska napredna stranka ima program koji sprovodi 14 godina, dakle, hajde da uzmemo samo, svi oni planovi za povećanje plata su bili ostvareni. Tako su data obećanja i za 2030. koje će biti ispunjeno, mislim da tu treba da bude 1.300 evra plata, i za 2035. i sve ono drugo što će da se gradi - rekao je Bakarec, dodajući da se kroz dugogodišnje planove vidi kontinuitet politike i realizacija ranije definisanih ciljeva.

Narodni poslanik Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

On je zatim govorio i o socijalnim merama koje su, prema njegovim rečima, u fokusu narednog perioda, uključujući korekcije penzija, povećanje socijalnih davanja i subvencionisanje lekova za najugroženije kategorije stanovništva, uz nastavak ekonomskih i infrastrukturnih projekata.

- Ono što je ovde značajno da se pojavi što više ljudi, predsednik će sasvim sigurno uputiti i poruke mira, jer on stalno pruža ruku svim neistomišljenicima, bilo da su to blokaderi, bilo da je to opozicija, bilo da su to proglasovci i nevladine organizacije. Svi oni rade protiv Srbije, nažalost, ali predsednik uvek njima pruža ruku, pruža im mogućnost za pomirenje - naveo je Bakarec, ističući da se politički dijalog i poziv na pomirenje predstavljaju kao važan deo političkog pristupa.

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