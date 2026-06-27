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Miloš Lakić iz Pančeva, koji je došao na veliki skup u Beogradu, kaže da očekuje sve najbolje, i da je došao da čuje šta će predsednik Vučić saopštiti danas. 

- Verujem samo pozitivne stvari - rekao je on za Kurir.

Lakić ističe da je aktivista Srpske napredne stranke od 2012. godine i da nijedan sastanak stranke do sada nije propustio.

- Sve pratim u državi, posebno politiku našeg predsednika. Ono što je najbitnije jeste da radimo i gradimo kao što smo do sada radili, da bude mira i sloge među narodom. Nikako nisam za blokade, želim da mladi žive u miru, a i ja sad u starosti - kazao je on.

Ističe da se raduje što će prvi put videti robote na sceni, kao i da je to budućnost.

- To je korisno za našu zemlju, mislim da nas to čeka u narednim godinama i ja to snažno podržavam - kazao je Lakić za Kurir.

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