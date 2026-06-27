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U Beogradu se danas održava skup “Srbija, jedna porodica”, a među učesnicima su i brojna udruženja žena iz različitih delova Srbije koja su na plato ispred Doma Narodne skupštine stigla sa domaćim proizvodima, kolačima i pecivima. One ističu da im je čast što učestvuju u programu i da žele da daju doprinos atmosferi zajedništva, druženja i podrške.

Danijela Stanković, predstavnica Udruženja žena "Suncokret" iz Batuše, u opštini Malo Crniće, kaže za Kurir da je i njoj i udruženju koje predstavlja velika čast što je danas na ovom skupu.

Foto: Kurir

- Udruženje je spremilo dosta hrane, prvenstveno peciva i kolača, za sve ljude i posetioce koji danas budu prisustvovali skupu. Nedelju dana smo se pripremale za dolazak, žene su se rado odazvale. Svaka je dala svoj doprinos. Udruženje se bavi i heklanjem, pravljenjem džemova i sokova, i danas je jedan deo toga zastupljen na štandu. Sve što smo pripremili građanima danas dajemo besplatno. Ostajemo ceo dan, čekamo obraćanje predsednika, očekujemo da čujemo neke lepe vesti. Očekujemo od ovog skupa jednu lepu poruku zajedništva, prijateljstva i lepo druženje. Ubeđena sam da će biti veličanstveno, organizacija je ozbiljna i velika – rekla je ona za Kurir.

Tanja Jovanović iz Kučeva, predstavnica Udruženja "Srebrne carice", koje se bavi očuvanjem tradicije i pripremom domaćih proizvoda, kaže za Kurir da očekuje da atmosfera na skupu bude dobra kao što je bila i do ovog trenutka.

Foto: Kurir.rs/M. B.

– Spremili smo domaće kolače, više vrsta peciva, spremali smo se dva dana. To je bila inicijativa naših članova da spremimo i dođemo da delimo besplatno građanima ove poslastice, a ujedno i da podržimo predsednika Aleksandra Vučića. Mislim da je dobra ideja što će građani moći da izraze svoje mišljenje o predlozima koje će moći da ubace u glasačke kutije. I mi ćemo ih popuniti - rekla je Tanja za Kurir.