Politika
"SVE ŠTO JE ZA DECU TREBA PODRŽATI!" Jasna sa unukom došla na veliki skup, uživaju u programu za mališane - Sačekaćemo i zastavu, biće SPEKTAKULARNO (FOTO)
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Za najmlađe, roditelje, bake i deke spremljen je sjajan program na današnjem velikom skupu na platou ispred Skupštine.
Mališani uživaju na toboganima, a mogu i da se slikaju i igraju sa omiljenim crtanim junacima.
Foto: Petar Aleksić
Jasna Stojić iz Beograda došla je sa unukom, i kaže da su oduševljeni svime što vide.
- Dovela sam unuka, ima osam godina. Dopada nam se, sve sto je za decu mislim da treba podržati. Ostaću na skupu, ne baš do kraja, ali ću se potruditi da sačekam zastavu. Mislim da će biti spektakularno, zato sam i ovde.
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