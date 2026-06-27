Slušaj vest

Za najmlađe, roditelje, bake i deke spremljen je sjajan program na današnjem velikom skupu na platou ispred Skupštine.

Mališani uživaju na toboganima, a mogu i da se slikaju i igraju sa omiljenim crtanim junacima.

Foto: Petar Aleksić

Jasna Stojić iz Beograda došla je sa unukom, i kaže da su oduševljeni svime što vide.