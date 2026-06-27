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Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na KiM održanih 7. juna, prema kojima je pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija osvojio 47, 13 odsto glasova, odnosno 53 od 100 mesta predviđenih za kandidate partija Albanaca.

Među srpskim strankama, Srpska lista je osvojila 5,40 odsto, odnosno devet mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od deset mesta rezervisanih za srpsku zajednicu osvojila je stranka "Za slobodu, pravdu i opstanak".

Predizborna kampanja Srpske liste  Foto: Srpska lista

Druga po broju osvojenih glasova i mesta u skupštini je Demokratska partija sa 19,44 odsto i 22 mesta u skupštini. Demokratski savez je treći sa 16,69 odsto i osvojenih 18 mesta. Sedam mesta imaće Alijansa za budućnost sa osvojenih 6,74 odsto glasova.

Deset mesta u parlamentu rezervisano je za stranke Turaka, Bošnjaka, Aškalija, Egipćana, Roma i drugih.

Stranke imaju pravo žalbe Panelu za žalbe i podneske u roku od 48 sati.

Kurir Politika/RTS

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