110 kilometara
PEŠAČI ČETVRTI DAN, USKORO STIŽE NA SKUP! Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić nadomak cilja - Beograda i velikog narodnog okupljanja (VIDEO)
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Gradonačelnik Kragujevca i član Predsedništva SNS Nikola Dašić, pre četiri dana krenuo je iz rodne Dobrače na put dug više od 110 kilometara ka Beogradu, gde se danas održava skup "Srbija, jedna porodica", praćen je grupom saradnika i sugrađana.
Dašić danas prolazi kroz Kaluđericu. Današnja deonica je poslednja na ovom nesvakidašnjem putu iz Šumadije.
- Energija ljudi na terenu daje mi snagu za svaki naredni korak - rekao je Dašić.
Kako je planirano, Nikola Dašić i njegovi saputnici danas stižu u prestonicu, gde će prisustvovati velikom narodnom skupu, čime ovaj marš dobija i svoj finalni epilog kao simbol istrajnosti i vere u zajedništvo, navodi se u saopštenju.
Kurir Politika
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