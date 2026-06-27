Slušaj vest

Gradonačelnik Kragujevca i član Predsedništva SNS Nikola Dašić, pre četiri dana krenuo je iz rodne Dobrače na put dug više od 110 kilometara ka Beogradu, gde se danas održava skup "Srbija, jedna porodica", praćen je grupom saradnika i sugrađana.

Dašić danas prolazi kroz Kaluđericu. Današnja deonica je poslednja na ovom nesvakidašnjem putu iz Šumadije.

- Energija ljudi na terenu daje mi snagu za svaki naredni korak - rekao je Dašić. 

Kako je planirano, Nikola Dašić i njegovi saputnici danas stižu u prestonicu, gde će prisustvovati velikom narodnom skupu, čime ovaj marš dobija i svoj finalni epilog kao simbol istrajnosti i vere u zajedništvo, navodi se u saopštenju.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaDEDA OPOZICIONARA MILOŠA PARANDILOVIĆA STIGAO NA SKUP DA PODRŽI VUČIĆA, IMA PORUKU ZA UNUKA: "Tražimo da se opasulji ili ga brišemo iz porodice!" (VIDEO)
Miloš Parandilović
Politika"SVE ŠTO JE ZA DECU TREBA PODRŽATI!" Jasna sa unukom došla na veliki skup, uživaju u programu za mališane - Sačekaćemo i zastavu, biće SPEKTAKULARNO (FOTO)
12.jpg
PolitikaOVO JE PRAVA DOMAĆINSKA I PONOSNA SRBIJA: Danijela iz Batuše i Tanja iz Kučeva besplatno dele kolače na velikom skupu i pokazuju ljubav prema otadžbini (FOTO)
žene skup Skupština
Politika"NAJBITNIJE JE DA RADIMO I GRADIMO KAO I DO SADA, DA BUDE MIR I SLOGA" Miloš Lakić za Kurir otkrio zašto je došao na veliki skup u Beogradu
Miloš Lakić iz Pančeva