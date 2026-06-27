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Pored bogatog programa na platou ispred Narodne skupštine, u okviru veličanstvenog skupa "Srbija, jedna porodica" veliku pažnju posetilaca privukla su i specijalno dekorisana postolja za fotografisanje. Građani imaju priliku da poziraju unutar velikog srca ili instalacije u obliku geografske mape Srbije. Ove kreativne tačke brzo su postale jedna od glavnih atrakcija za sve generacije koje su danas došle na skup.

Ispred ovih instalacija neprekidno se formiraju redovi, a atmosfera je puna pozitivne energije i osmeha. Ljudi masovno dele svoje kreativne fotografije na društvenim mrežama, šireći sliku zajedništva iz centra Beograda.

1/5 Vidi galeriju Postolja za fotografisanje na skupu "Srbija, jedna porodica" u Beogradu Foto: Kurir

Dok se čeka glavni deo programa i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića, građani koriste priliku za druženje i zabavu. Postolja za fotografisanje su se pokazala kao pun pogodak za društvene mreže i modernu promociju skupa.