Plato ispred Narodne skupštine danas je preplavljen najlepšom energijom i dečjim osmehom na skupu "Srbija, jedna porodica" . Bogat zabavni program, animatori i kreativne radionice pretvorili su centar Beograda u veliku oazu radosti za najmlađe. Roditelji i mališani iz svih krajeva zemlje uživaju u sadržajima koji su prilagođeni svim generacijama.

Pored bezbrižne igre svojih mališana, ona je želela da lično prisustvuje ovom skupu i pošalje poruku podrške stabilnosti i miru. Mirjana je sa velikim osmehom na licu podelila svoje utiske iz srca prestonice.

- Deca imaju osam i šest godina. Dopada mi se sadržaj za decu, deca su sve isprobala. Oslikavali su im lica, slikali su se sa animatorima. Oni su prezadovoljni. Autobusom sam došla, vraćamo se i autobusom. Nije mi bilo teško, želela sam da prisustvujem ovom veličanstvenom skupu da dam punu podršku predsedniku Vučiću koji nudi mir i stabilnost za našu decu. Samo sa njegovom politikom Srbija ide ka miru, stabilnosti i boljoj budućnosti naše dece. Najviše se radujem zastavi, mislim da će biti prelepo - rekla je Mirjana za Kurir.