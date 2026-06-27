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Ivan Miljković iz Beograda došao je sa sinom na veliki skup, i trenutno uživaju u dečijem programu.

Mališani uživaju u dečijem programu na velikom skupu Foto: Petar Aleksić

- Stigli smo malopre, sviđa nam se i ovaj sadržaj za decu. Kada bi se ovo dešavalo malo češće bilo bi odlično. Mislim da su ovakve stvari korisne. Sinu se najviše dopada dvorac za skakanje. Verovatno ce mu biti zanimljiv i fudbalski teren i koševi. Svakako cemo ponovo doći i kasnije, glasaćemo za predloge. Svakako dolazimo i popodne - rekao je on za Kurir.

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Foto: Petar Aleksić

Podsećamo, za najmlađe, roditelje, bake i deke spremljen je sjajan program na današnjem velikom skupu na platou ispred Skupštine.

Mališani uživaju na toboganima, u streličarstvu, bojenju lica, a mogu i da se slikaju i igraju sa omiljenim crtanim junacima.

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