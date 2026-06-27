- Stigli smo malopre, sviđa nam se i ovaj sadržaj za decu. Kada bi se ovo dešavalo malo češće bilo bi odlično. Mislim da su ovakve stvari korisne. Sinu se najviše dopada dvorac za skakanje. Verovatno ce mu biti zanimljiv i fudbalski teren i koševi. Svakako cemo ponovo doći i kasnije, glasaćemo za predloge. Svakako dolazimo i popodne - rekao je on za Kurir.