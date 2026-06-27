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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom se oglasio povodom velikog skupa "Srbija, jedna porodica" u Beogradu, podelivši zanimljiv snimak na kome se vidi kako mu humanoidni robot dodaje olovku, kojom u kalendaru zaokružuje datum 27. jun.

27. juna, dobro došli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije – poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsećamo, danas se na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu održava skup "Srbija, jedna porodica", na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Okupljanje je zakazano uz prisustvo brojnih državnih zvaničnika i građana iz cele zemlje, a organizatori su najavili da će učesnici imati priliku da iznesu svoje prioritete i probleme sa kojima se suočavaju, kao i da učestvuju u kreiranju predloga za dalji razvoj države.

Kurir.rs

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