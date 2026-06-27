Slušaj vest

Dobra atmosfera ispred Narodne skupštine sve je bolja iz časa u čas, a plato je već od ranog jutra ispunjen građanima koji pristižu sa svih strana. Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je ljude svih generacija vođene istom željom – očuvanjem mira i stabilnosti. Među okupljenima vlada sjajno raspoloženje i snažan duh zajedništva dok se iščekuje početak glavnog programa.

Jedna od onih koji su poranili kako bi zauzeli svoje mesto ispred bine jeste i Beograđanka Srđana, koja je ispred Skupštine stigla još u pola osam ujutru. Ona je podelila svoja očekivanja od današnjeg sabora, ali i otkrila koje to teme smatra najvećim prioritetom za napredak države. Srđana nam je otvoreno poručila šta želi za budućnost naše zemlje.

Foto: Petar Aleksić

- Čekam da dođe predsednik i da čujem šta će da kaže. Očekujem puno boljitaka za narod, povećanje penzija, kao što je predsednik obećao. Želim da vlada mir u državi, nikako nisam za ove blokade. Zaokružila bih povećanje plata, penzija i sve ono što će deci doneti dobro. Da se grade domovi za nezbrinutu decu, vrtići. Ali najvažnije je da među građanima vlada ljubav, jedinstvo i sloga - rekla je Srđana za Kurir.