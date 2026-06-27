Slušaj vest

Dobra atmosfera ispred Narodne skupštine sve je bolja iz časa u čas, a plato je već od ranog jutra ispunjen građanima koji pristižu sa svih strana. Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je ljude svih generacija vođene istom željom – očuvanjem mira i stabilnosti. Među okupljenima vlada sjajno raspoloženje i snažan duh zajedništva dok se iščekuje početak glavnog programa.

Jedna od onih koji su poranili kako bi zauzeli svoje mesto ispred bine jeste i Beograđanka Srđana, koja je ispred Skupštine stigla još u pola osam ujutru. Ona je podelila svoja očekivanja od današnjeg sabora, ali i otkrila koje to teme smatra najvećim prioritetom za napredak države. Srđana nam je otvoreno poručila šta želi za budućnost naše zemlje.

skup 27. juna Srbija jedna porodica Srbija pobeđuje (8).jpeg
Foto: Petar Aleksić

- Čekam da dođe predsednik i da čujem šta će da kaže. Očekujem puno boljitaka za narod, povećanje penzija, kao što je predsednik obećao. Želim da vlada mir u državi, nikako nisam za ove blokade. Zaokružila bih povećanje plata, penzija i sve ono što će deci doneti dobro. Da se grade domovi za nezbrinutu decu, vrtići. Ali najvažnije je da među građanima vlada ljubav, jedinstvo i sloga - rekla je Srđana za Kurir.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPOTPUNO DRUGAČIJE! ROBOT, OLOVKA I JEDAN DATUM: Vučić objavio originalnu najavu za današnji skup - Dobro došli u Beograd (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Specijal50 STANOVA, 9 AVIONA, VIŠA OD KULE BEOGRAD Nestvarne činjenice o srpskoj trobojci koja će se danas zavijoriti na ulicama Beograda
zastava specijal
PolitikaIVAN DOŠAO SA SINOM NA SKUP, POSLAO MOĆNU PORUKU: "Kada bi se ovo dešavalo češće, bilo bi odlično! Dolazimo i popodne da glasamo"
42.jpg
PolitikaOVI PRIZORI ĆE PREPLAVITI SVE MREŽE! Građani u kolonama čekaju da se uslikaju unutar velikog srca i mape Srbije na današnjem veličanstvenom skupu! (FOTO)
WhatsApp Image 2026-06-27 at 12.03.37.jpeg