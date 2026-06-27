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Pavle Nikolić, aktivista SNS-a iz Koteža, rekao je za Kurir na velikom skupu u centru Beograda da se uskoro otvaraju punktovi gde će građani moći da odrede prioritete razvoja zemlje.

- Uskoro se očekuje otvaranje punktova na kojima ce građanima biti dostupno da iznesu svoje mišljenje i stav u oblastima u kojima očekuju najznačajnije promene u budućnosti. Ponudjeno je 15 tema koje se smatraju najznačajnijim za budućnost Srbije. Biće 10 punktova, a mladi aktivisti su tu na usluzi građanima za sva pitanja i nedoumice. Građani će imati slobodu da izraze svoje mišljenje do kraja skupa - rekao je Nikolić za Kurir.

Pavle Nikolić Foto: Kurir

Kako je ranije rekao predsednik Vučić, tokom skupa će biti izložene glasačke kutije, gde će građani biti u prilici da zaokruže pet od petnaest važnih tema koja se tiču državnih pitanja i pravaca kojim bi građani želeli da se država kreće.

- Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu i boljeg obrazovanja do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - naveo je Vučić.

Kako je predsednik rekao, neće se govoriti samo o politici, već o samim ljudima, porodici, kao i volji građana i slušanja njihovih potreba.