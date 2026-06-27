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I dalje traje program za najmlađe na velikom skupu u Beogradu, gde mališani sa roditeljima mogu da uživaju u brojnim aktivnostima poput streličarstva, druženja sa omiljenim likovima iz crtanja, raznim sportovima, farbanju lica...

Posebnu pažnju privukla je mađioničarska predstava. Kako to izgleda, pogledajte na snimku ispod:

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Mađioničarska predstava na skupu u Beogradu Izvor: Kurir

Mirjana Jovanović iz Niša je došla sa dvoje dece na veliki skup, gde uživaju u bogatim sadržajima za decu.

Mališani uživaju u dečijem programu na velikom skupu Foto: Petar Aleksić

- Deca imaju osam i šest godina. Dopada mi se sadržaj za decu, deca su sve isprobala. Slikali su im po licu, slikali su se sa animatorima. Oni su prezadovoljni. Autobusom sam došla, vraćamo se i autobusom. Nije mi bilo teško, želela sam da prisustvujem ovom veličanstvenom skupu da dam punu podršku predsedniku Vučiću koji nudi mir i stabilnost za našu decu. Samo sa njegovom politikom Srbija ide ka miru, stabilnosti i boljoj budućnosti nase dece. Najviše se radujem zastavi, mislim da će biti prelepo.

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