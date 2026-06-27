Među građanima koji su u prvim redovima stigli da pruže snažnu podršku državnoj politici jeste i Marija Ćuk sa Zvezdare . Ona ističe da su mudrost i političko znanje ključni za vođenje zemlje u ovim vremenima, te je otvoreno objasnila zašto čvrsto stoji uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića .

- Mislim da sve što predsednik radi, radi za dobrobit svog naroda. Jer ako je nešto korisno i dobro, ne vidim ništa loše u tome da se to podrži. On je čovek koji ima znanje, iskustvo i kao takav jedini može da vodi ovu zemlju na pravi način. Mladi su još nezreli i nemaju takvo znanje kao on. Zato sam došla danas, kao i uvek, da pružim najveću podršku predsedniku, našem narodu i da živimo u ljubavi i slozi, jer je to najvažnije za naš narod koji je u poslednje vreme mnogo podeljen - zaključila je Marija za Kurir.