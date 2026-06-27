Slušaj vest

Glasanje i odabir prioriteta razvoja naše zemlje počelo na velikom skupu u centru Beograda, a Kurir ekskluzivno objavljuje glasački listić i ponuđene teme.

Kako izgleda glasački listić pogledajte na fotografiji:

WhatsApp Image 2026-06-27 at 13.48.52.jpeg
Foto: Kurir

Kako nam je rekao Pavle Nikolić, aktivista SNS-a iz Koteža, ponudjeno je 15 tema koje se smatraju najznačajnijim za budućnost Srbije.

- Biće 10 punktova, a mladi aktivisti su tu na usluzi građanima za sva pitanja i nedoumice. Građani će imati slobodu da izraze svoje mišljenje do kraja skupa - rekao je Nikolić za Kurir.

Glasanje za prioritete na skupu u Beogradu Foto: Kurir

Kako je ranije rekao predsednik Vučić, tokom skupa će biti izložene glasačke kutije, gde će građani biti u prilici da zaokruže pet od petnaest važnih tema koja se tiču državnih pitanja i pravaca kojim bi građani želeli da se država kreće.

- Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu i boljeg obrazovanja do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - naveo je Vučić.

Kako je predsednik rekao, neće se govoriti samo o politici, već o samim ljudima, porodici, kao i volji građana i slušanja njihovih potreba.

Građani će dobiti jedinstvenu priliku da sami odrede prioritete razvoja zemlje, od penzija i zdravstva, do infrastrukture, čime direktno trasiraju put kojim Srbija treba da ide u narednim godinama.

Ne propustitePolitika"VUČIĆ JEDINI MOŽE DA VODI OVU DRŽAVU NA PRAVI NAČIN" Marija sa Zvezdare stigla ispred Skupštine: Mladi su još nezreli i nemaju takvo znanje kao on
WhatsApp Image 2026-06-27 at 13.21.07.jpeg
PolitikaMAGIČNA SCENA U CENTRU BEOGRADA! Pogledajte ko je privukao najveću pažnju mališana, pravo uživanje za roditelje i decu (VIDEO)
skup 27. juna Srbija jedna porodica Srbija pobeđuje (7).jpeg
PolitikaUSKORO OTVARANJE PUNKTOVA ZA GLASANJE NA VELIKOM SKUPU! Saznajemo najnovije detalje: Na deset lokacija birajte PRIORITET razvoja Srbije
x News1 Dado Djilas copy2.jpg
Politika"ŽELIM MIR U DRŽAVI, NIKAKO NISAM ZA OVE BLOKADE" Beograđanka poranila na skup "Srbija, jedna porodica": Čekam da dođe predsednik i da čujem šta će da kaže
skup 27. juna Srbija jedna porodica Srbija pobeđuje (3).jpeg